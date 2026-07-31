Новые ограничения со стороны США могут вызвать новую напряженность на глобальном технологическом рынке. Согласно информации агентства Reuters, Пекин заявил, что примет решительные меры для защиты своих законных интересов, если Соединенные Штаты продолжат политику запрета на импорт робототехники и инверторов из Китая. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Официальный Пекин призвал Вашингтон незамедлительно отменить эти дискриминационные ограничения и прекратить проводить ошибочную политику в отношении китайских компаний и продукции. Данная ситуация свидетельствует о дальнейшем углублении технологической конкуренции между двумя странами.

Политические ограничения и национальная безопасность

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) объявила о новых мерах, направленных на защиту развития сферы искусственного интеллекта от угроз национальной безопасности, а также на возвращение на территорию США ключевых отраслей, ожидаемо развивающихся быстрыми темпами. Эти шаги привлекли внимание участников технологического рынка.

Однако официальный Пекин резко осудил то, что регуляторы США проигнорировали его неоднократные обращения и еще больше усилили ограничительные меры. По заявлению китайской стороны, чрезмерное расширение понятия национальной безопасности ведет к нарушению рыночных правил.

Влияние на рынок и позиции сторон

Министерство коммерции Китая оценило эти действия Вашингтона как одностороннее давление и нарушение рыночного баланса. Отмечается, что подобные решения противоречат интересам не только китайской промышленности, но и самих американских производителей.

В настоящее время глобальные технологические цепочки тесно связаны между собой, и любые резкие ограничения в сферах искусственного интеллекта и робототехники неизбежно окажут влияние на цепочки поставок по всему миру. Дальнейшие шаги сторон и развитие ситуации находятся под пристальным вниманием международных экспертов.