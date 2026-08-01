Microsoft Windows 11 снижает потребление оперативной памяти

Компания Microsoft начала масштабную работу по оптимизации, направленную на значительное сокращение потребления оперативной памяти (RAM) в операционной системе Windows 11. Как сообщает Иксбт.ком, это обновление позволит владельцам компьютеров с 8 GB оперативной памяти комфортнее пользоваться системой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

О предстоящих изменениях рассказал президент подразделения Windows анд Девикес Паван Давулури. По его словам, главная задача команды разработчиков — обеспечить быструю и отзывчивую работу Windows 11 даже на бюджетных устройствах.

Причины снижения потребления памяти

Подобные изменения вызваны и экономической ситуацией на рынке. Из-за высокого спроса на модули DRAM для развития технологий искусственного интеллекта цены на память выросли. В результате многие производители ноутбуков вынуждены возвращаться к базовым конфигурациям с 8 GB оперативной памяти.

Поэтому Microsoft планирует уменьшить объем, занимаемый операционной системой при первоначальной загрузке. Это позволит высвободить больше ресурсов еще до запуска пользовательских приложений и повысить общую производительность системы.

Этапы технической оптимизации

Компания продолжит совершенствовать платформу ВинУИ 3. Ожидается, что приложения, созданные на ее основе, изначально будут потреблять меньше оперативной памяти. Это положительно скажется на стабильности всей системы.

Кроме того, процесс оптимизации затронет компоненты Чромиум и ВебВиев2, на которых основаны многие современные приложения для Windows. Microsoft обещает сделать эти инструменты более экономными к памяти.

Стоит отметить, что компания не объявляет 8 GB памяти новым рекомендуемым стандартом. Специалисты продолжают советовать выбирать компьютеры как минимум с 16 GB памяти для сложных задач и современных программ. Точная дата выхода новых оптимизаций для Windows 11 пока неизвестна.