Base Повер привлекла еще 1 миллиард долларов на домашние аккумуляторы

·34·Технологии
Base Повер привлекла еще 1 миллиард долларов на домашние аккумуляторы

Американский стартап Base Повер привлек еще 1 миллиард долларов инвестиций для развития сети домашних аккумуляторных систем, предназначенных для снижения нагрузки на электросети. После раунда инвестиций Сериес Д общая оценка компании достигла 13 миллиардов долларов. Как сообщает иксбт.ком, эти средства стали важным шагом в обеспечении стабильности энергоснабжения и балансировке электросетей в последние годы. Об этом иксбт.ком сообщает .

За последние несколько лет Base Повер удалось установить у потребителей системы хранения энергии общей емкостью более 500 МВ·соат. Вместо строительства традиционных крупных инфраструктурных объектов компания выбрала распределенную сетевую модель и сейчас устанавливает около 100 батарей в день. Согласно планам специалистов, к концу текущего года темпы должны удвоиться: ежедневно будут запускаться дополнительные мощности объемом 8 МВ·соат.

Новые технологии и производство

Новый раунд финансирования состоялся менее чем через год после привлечения предыдущего 1 миллиарда долларов. На фоне такой активности на финансовом рынке Base Повер также представила публике новую домашнюю аккумуляторную систему Base Коре, производимую на собственном заводе компании в Остине, штат Техас. Устройство способно хранить 39,2 килсаватт-соат электроэнергии, значительно превосходя аналогичные решения большинства конкурентов на рынке.

Сегодня эти системы успешно работают в штатах Техас и Иллинойс. В этих регионах спрос на электроэнергию резко растет из-за общей электрификации экономики и строительства крупных центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта. В отличие от других компаний, устанавливающих домашние аккумуляторы, Base Повер предлагает клиентам удобную модель подписки.

Модель подписки и энергетическая безопасность

Большинство компаний-установщиков требуют первоначальный платеж в несколько тысяч долларов, однако Base Повер применяет совершенно иной подход. Например, в районе Хьюстона установка одной батареи стоит 695 долларов, после чего пользователь платит 19 долларов в месяц и 13,1 цента за каждый потребленный кВ·соат. Компания сохраняет за собой право собственности на батареи.

В периоды высокого спроса компания может продавать накопленную энергию обратно в общую сеть. На регулируемых энергетических рынках Base Повер тесно сотрудничает с коммунальными предприятиями. В результате клиенты не только помогают снижать нагрузку на локальные сети, но и получают возможность обеспечивать свой дом бесперебойным электроснабжением в течение суток и более во время отключений благодаря резервной мощности около 40 кВ·соат.

Base PowerИнвестицииАккумуляторыТехнологииЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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