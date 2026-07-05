В Великобритании планируют построить 14 новых ядерных реакторов: энергия для 8 миллионов домохозяйств

·9·Технологии
В Великобритании планируют построить 14 новых ядерных реакторов: энергия для 8 миллионов домохозяйств

Объявлен масштабный проект, который, как ожидается, совершит коренной переворот в энергетической системе Великобритании. Частный консорциум под руководством европейской компании SGE предложил построить на территории страны 14 малых модульных ядерных реакторов (SMR). В случае реализации этой инициативы общая мощность новых энергоблоков достигнет 4,2 GW, чего будет достаточно для бесперебойного обеспечения электричеством около 8 миллионов домохозяйств. Об этом Ixbt.com сообщает .

Данный проект уже представлен для рассмотрения в рамках государственной программы правительства Великобритании Advanced Nuclear Framework . По расчётам консорциума, после ввода в эксплуатацию новых реакторов они смогут покрыть до 11 процентов потребности страны в электроэнергии. Наиболее значимым аспектом является то, что срок службы этих сооружений, как ожидается, составит не менее 60 лет.

Новая технология и стратегический подход

В отличие от традиционных крупных атомных электростанций, проект предусматривает размещение однотипных реакторов BWRX-300 на трёх крупных площадках. Эта технология разработана компанией GE Vernova Hitachi . Согласно плану, на первой станции будет установлено шесть реакторов, а на двух остальных — по четыре. Такой серийный подход позволяет сократить сроки строительства и значительно удешевить стоимость каждого блока.

Состав консорциума, стоящего за проектом, также весьма авторитетен: в него входят такие компании, как Samsung C&T, Laing O'Rourke, Aecon Group, Google Cloud, Fermi Development и Etara . Вопрос финансирования планируется решить за счёт частных инвестиций, а также британского механизма Contracts for Difference при поддержке Национального фонда благосостояния.

Роль и перспективы в мировой энергетике

Реактор BWRX-300

на сегодняшний день считается одним из наиболее готовых и надёжных проектов в классе малых модульных реакторов. В настоящее время первый энергоблок такого типа строится в Канаде, а в Великобритании технология параллельно проходит процесс государственного лицензирования. Если правительство даст зелёный свет этой инициативе, ввод первого реактора в коммерческую эксплуатацию намечен на 2034 год.

ЭнергетикаЯдерный реакторВеликобританияТехнологияGE Vernova Hitachi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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