Ядерное решение для искусственного интеллекта: Ампера представила реактор, напечатанный на 3Д-принтере

·24·Технологии
Ядерное решение для искусственного интеллекта: Ампера представила реактор, напечатанный на 3Д-принтере

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта приводит к резкому росту энергопотребления в глобальном масштабе. Чтобы решить эту проблему, стартап Ампера продемонстрировал свою революционную разработку. Компания представила первый полномасштабный модуль ядерного реактора в контейнерном формате, созданный с помощью технологии 3Д-печати. Ожидается, что в будущем данное устройство обеспечит дата-центры AI бесперебойной и экологически чистой энергией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Разработанный Ампера реактор основан на субкритической архитектуре с твердым телом. По данным иксбт.ком, особенность проекта заключается в том, что вместо традиционного урана используется ториевое топливо. В отличие от урана, торий не обладает способностью к самопроизвольному делению и требует внешнего источника нейтронов для запуска цепной реакции. Это выводит ядерную безопасность на новый уровень, практически сводя к нулю риск неконтролируемых реакций.

Сочетание безопасности и компактности

Субкритический режим реактора означает, что система не может продолжать работу без внешней стимуляции. То есть при возникновении чрезвычайной ситуации и прекращении подачи внешнего питания ядерная реакция остановится сама собой. Кроме того, отсутствие движущихся частей в активной зоне устройства повышает его надежность и упрощает техническое обслуживание при длительной автономной эксплуатации.

Инженеры Ампера подчеркивают, что модули реактора предназначены для серийного заводского производства. Их можно транспортировать в стандартных грузовых контейнерах в любую точку. Такой подход обеспечивает беспрецедентную гибкость при проектировании энергосистем. При необходимости можно объединить несколько модулей для увеличения мощности или интегрировать их в гибридные энергетические комплексы.

Перспективы и показатели мощности

По расчетам компании, устройство в полной конфигурации способно вырабатывать около 30 МВ мощности. При этом используется замкнутый цикл на основе сверхкритического диоксида углерода (сКО2 Брайтон кйкле). Такая мощность может обеспечить энергией не только крупные АИ-серверы, но и следующие сферы:

  • Объекты оборонной и военной промышленности;
  • Крупные промышленные предприятия;
  • Морской транспорт и судостроение;
  • Автономные поселения в удаленных регионах.
На данный момент Ампера продемонстрировала только инженерный модуль и не предоставила официальной информации о фактическом запуске реактора или выработке электроэнергии. Также не раскрыты сроки ввода проекта в коммерческую эксплуатацию. Тем не менее, слияние 3Д-печати и модульных ядерных технологий может начать новую эру в энергетике, особенно для высокотехнологичных инфраструктур.

Для стран с активной индустриализацией и переходом к цифровой экономике, таких как Узбекистан, подобные компактные и безопасные источники энергии могут иметь стратегическое значение в будущем. В частности, инновационные решения, снижающие нагрузку на традиционные сети для стабильной работы центров обработки данных, закономерно вызывают большой интерес.

AmperaЯдерный реакторИскусственный интеллектТехнологииЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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