Инструктор ФИФА: В систему судейства Узбекистана пришел специалист с международным опытом

·44·Спорт
Инструктор ФИФА: В систему судейства Узбекистана пришел специалист с международным опытом

На фоне многочисленных спорных ситуаций, связанных с судейством в матчах Суперлиги Узбекистана, спорных решений и протестов со стороны широкой общественности, в руководстве Центра футбольных судьей Узбекистана произошли серьезные кадровые изменения.

Вместо Мамура Саидкасымова, возглавлявшего организацию, новым директором назначен специалист с большим авторитетом на международной арене Фарход Абдуллаев. Сообщается, что бывший руководитель Саидкасымов также продолжит свою деятельность в системе центра.

Детали назначения и официальное объявление

Ранее пресс-служба Центра футбольных судьей Узбекистана сообщала, что Фарход Абдуллаев был привлечен к системе с целью вывести отечественное футбольное судейство на новый уровень, повысить профессиональное мастерство арбитров и воспитать представителей нового поколения, отвечающих международным стандартам. Однако тогда полная смена руководства организации не раскрывалась.

Вскоре сам Фарход Абдуллаев через свою официальную страницу в социальных сетях официально подтвердил, что начал работу в должности директора Центра футбольных судьей Узбекистана.

Эксперт чемпионатов мира: Кто такой Фарход Абдуллаев?

Опыт и профессиональная деятельность нового руководителя вызывают большие надежды на реформирование узбекского футбольного судейства:

  • Член панели мундиалей: Он плодотворно работал в специальной панели экспертов по подготовке арбитров к чемпионатам мира ФИФА 2018, 2022 и 2026 годов;

  • Глобальный статус тренера: С 2011 года провел более 170 официальных учебных курсов и семинаров ФИФА и АФК в более чем 50 странах мира;

  • 30-летний большой опыт: Обладающий более чем 30-летним богатым практическим и теоретическим опытом в сфере футбольного судейства Абдуллаев в последние годы руководил департаментом судейства Саудовской Аравии.

Требование нового этапа в судействе

Для информации, в разные годы Центр судей Узбекистана возглавляли такие опытные специалисты, как Эркин Бахтияров и Лазиз Кучкаров.

Ожидается, что в момент, когда вокруг решений арбитров в местном чемпионате усилились давление и споры, приход международного эксперта Фархода Абдуллаева к штурвалу центра станет решающим шагом в совершенствовании работы системы VAR и налаживании прозрачной деятельности судей.

Фарход АбдуллаевЦентр футбольных судей УзбекистанаСуперлига УзбекистанаЧемпионаты мира ФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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