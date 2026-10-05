Астрономы обнаружили планету второго поколения, возникшую из остатков погибшей звезды

Международная группа астрономов получила первые убедительные доказательства существования планеты второго поколения, вращающейся вокруг белого карлика. Тот факт, что этот космический объект мог сформироваться из выброшенного вещества своей родительской звезды после её гибели, вызывает огромный интерес в научном сообществе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как пишет издание иксбт.ком, газовый гигант размером с Юпитер вращается вокруг белого карлика ХС 0209+0832, совершая полный оборот примерно за 4,4 земных суток. Обычно планеты возникают одновременно со звездами из протопланетного диска, окружающего молодое светило. Однако в данном случае ученые выдвигают совершенно иной сценарий.

Секреты рождения необычной планеты

Исследователи отмечают, что данное небесное тело возникло после того, как звезда прошла последние стадии своей эволюции, сбросила внешние оболочки и превратилась в белый карлик . Именно поэтому авторы сравнивают её с мифической птицей феникс, так как она «возродилась» из вещества погибшей звезды.

Ключевым доказательством этой гипотезы послужил химический состав атмосферы белого карлика. Там была обнаружена необычайно высокая концентрация тяжелых элементов, таких как цинк, медь и особенно ниобий. Выяснилось, что содержание некоторых веществ почти в тысячу раз превышает показатели Солнца.

С-процесс и эволюция звезд

Обнаруженные тяжелые элементы связаны с с-процессом — цепочкой ядерных реакций внутри старых звезд. Эти процессы особенно активно протекают на поздних стадиях звездной эволюции, незадолго до сброса внешних оболочек. Именно этот фактор сделал химический состав системы важным открытием.

В настоящее время белый карлик постепенно поглощает вещество с близко расположенного газового гиганта. Этот материал, попадающий в атмосферу звездного остатка, позволяет астрономам изучать химический состав разрушающейся планеты, непосредственно анализируя спектр белого карлика.

Наблюдения телескопа NASA и тайна двойных звезд

Для углубления исследования были проведены дополнительные наблюдения с помощью космического телескопа NASA ТЭСС. В яркости системы была обнаружена периодичность около 4,4 суток, что полностью соответствует периоду обращения объекта вокруг белого карлика.

По мнению ученых, возникновение такой новой планеты после смерти звезды требует особых условий. Сначала солнцеподобная звезда превращается в красный гигант и выбрасывает значительную часть своего вещества. Предполагается, что ХС 0209+0832 ранее могла входить в систему двойных звезд. Гравитация второго светила удержала часть выброшенного вещества, вернув его на орбиту вокруг белого карлика и создав условия для рождения нового диска и планеты.