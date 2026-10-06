В Гане хоронят людей в гробах в форме рыб, самолетов и даже фруктов

·41·Мир
В Гане хоронят людей в гробах в форме рыб, самолетов и даже фруктов

Среди народа га, проживающего на юге Ганы, существует традиция хоронить усопших в гробах необычной формы. Эти изделия, называемые «гробами-фантазиями», изготавливаются в виде рыб, самолетов, автомобилей, фруктов, лодок и самых разных других форм.

Форма гроба обычно отражает профессию, образ жизни, увлечения или несбывшиеся мечты покойного. Например, для рыбака могут изготовить гроб в форме рыбы или лодки, для земледельца — в виде сельскохозяйственной продукции, а для человека, который всю жизнь мечтал полетать на самолете, — в форме самолета.

На языке га эти гробы называются «абебуу адекай», то есть «ящики поговорок». Они рассматриваются не просто как погребальный предмет, а как произведение искусства, символически отражающее жизнь и личность усопшего.

Современный вид этой традиции сформировался в 1950-х годах в районе Теши близ Аккры в Гане. Ее зарождение связано с именем местного мастера Сета Кейна Куея. Впоследствии необычные гробы получили широкое распространение среди народа га и стали известны на международном уровне.

Изображены четыре цветных гроба в форме ананаса, ручки, дома и кукурузы.
Народ гаГробыСет Кейн КуейАккра в Гане
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Крик матерей: тела погибших в Казахстане утонувших солдат доставлены домойКрик матерей: тела погибших в Казахстане утонувших солдат доставлены домой26 сентября 10:29Тело аятоллы Али Хаменеи доставлено в Ирак, похороны продлятся до 9 июляТело аятоллы Али Хаменеи доставлено в Ирак, похороны продлятся до 9 июля8 июля 12:018-летний мальчик поймал на рыбалке страшную хищную рыбу8-летний мальчик поймал на рыбалке страшную хищную рыбу13 августа 10:29В Калифорнии рыбаки установили рекорд, поймав рыбу весом 294 килограммаВ Калифорнии рыбаки установили рекорд, поймав рыбу весом 294 килограмма19 сентября 21:43В Китае тратят миллионы на похороны животныхВ Китае тратят миллионы на похороны животных6 сентября 11:18Китаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмыКитаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмы14 августа 18:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына