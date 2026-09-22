Системы водоснабжения США под прицелом хакеров

·12·Технологии
Системы водоснабжения США под прицелом хакеров

Стало известно, что более тысячи провайдеров услуг водоснабжения и очистки сточных вод в США находятся под серьезной киберугрозой из-за вредоносного ПО, способного красть конфиденциальные ключи и активные сессии сотрудников. Согласно данным иксбт.ком, исследование, проведенное компанией СпйКлуд, специализирующейся на кибербезопасности, показало, что объекты критической инфраструктуры подвержены взлому с относительной легкостью. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Эксперты отмечают, что, хотя вредоносное ПО типа инфостеалер, крадущее пароли, не является новинкой, его широкое распространение открывает хакерам путь к сетям даже без использования инструментов AI. СпйКлуд проанализировала базу из более чем 66 тысяч открытых систем, принадлежащих почти 10 тысячам организаций, зарегистрированных в Агентстве по охране окружающей среды США.

Согласно результатам исследования, почти у 20 процентов проверенных провайдеров, а именно в 1787 организациях, были обнаружены факты кражи данных сотрудников вредоносным ПО. Как минимум в 250 из них были раскрыты данные, открывающие прямой доступ к операционным сетям и системам удаленного управления потоками воды и насосами.

Цепочка поставок и единые уязвимости

В ходе анализа было выявлено, что устройство в сети неназванного провайдера измерительных технологий также было заражено вредоносным ПО. Через это устройство были украдены пароли 167 коммунальных компаний, полагающихся на данную технологию. Представитель СпйКлуд Джейсон Ланкастер подчеркнул, что подобный единый взлом позволил преступникам получить доступ к сотням не связанных между собой организаций.

Программы-инфостилеры крадут не только сохраненные пароли, но и сессионные токены, подтверждающие активность пользователя в системе. Благодаря этому хакеры входят в систему как легитимные пользователи, обходя даже системы многофакторной аутентификации (МФА). Преступники торгуют такими данными на специальных платформах.

Другие угрозы инфраструктуре и выводы

Данное исследование было опубликовано после серии кибератак на предприятия водоснабжения в США. Правительственные круги связывают эти атаки с группами, имеющими отношение к Ирану. Однако эксперты СпйКлуд заявили, что не нашли никаких доказательств использования украденных паролей в атаках, связанных с Ираном.

В этих случаях проблема была больше связана с уязвимостями, такими как стандартные пароли на физических контроллерах и заводские настройки механических переключателей. Тем не менее эксперты подчеркивают, что кража паролей остается одним из основных факторов, угрожающих безопасности критической инфраструктуры, и сектор водоснабжения должен уделять внимание всем этим рискам одновременно.

КибербезопасностьХакерыВодоснабжениеСШАSpyCloud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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