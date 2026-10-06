Луис де ла Фуэнте: Матч с Хорватией будет сложным

·2·Спорт
Луис де ла Фуэнте: Матч с Хорватией будет сложным

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте строго предупредил своих подопечных перед матчем Лиги наций против Хорватии, призвав их не недооценивать соперника. Специалист подчеркнул, что, несмотря на последние результаты, он считает представителей Балканского полуострова одной из самых сильных и опасных команд в мировом футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, наставник испанцев ожидает, что предстоящая игра будет наполнена борьбой высокого уровня. Хотя сборная Хорватии в последних матчах демонстрировала некоторую нестабильность, де ла Фуэнте отметил, что их потенциал на международной арене по-прежнему остается крайне высоким.

Потенциал соперника и выездная атмосфера

Выступая на пресс-конференции, испанский специалист назвал последние неудачи соперника случайностью. По его мнению, результат предыдущей встречи не отражает истинный уровень хорватов, и за последнее десятилетие они доказали, что являются командой, занявшей свое место в мировом футболе.

Также де ла Фуэнте выразил ожидание, что атмосфера на стадионе в Сплите будет очень напряженной. По его словам, такая обстановка под давлением не пугает команду, а, наоборот, дает игрокам дополнительную мотивацию, как на стадионах с активными болельщиками, подобных «Сан-Мамес».

Роль Ламина Ямаля и командная атмосфера

Специалист особо отметил, что юный талант Ламин Ямаль стал одной из ключевых фигур в составе сборной Испании. Юный футболист приносит команде огромную пользу не только своим креативом на поле, но и хладнокровием при реализации голевых моментов.

«Ламин продолжает расти, становясь все более зрелым благодаря возрасту и опыту. Он помогает нам не только в организации игры, но и в забивании голов», — подчеркнул главный тренер. Он добавил, что, хотя игровое время футболиста дозируется осторожно, его место в основном составе команды не подлежит сомнению.

В то же время де ла Фуэнте остановился на важности глубины состава. В частности, было отмечено, что полузащитник «Арсенала» Микель Мерино оправдывает доверие тренерского штаба, выходя на замену, и является надежным выбором в любой ситуации.

Луис де ла ФуэнтеЛамин ЯмальИспанияХорватияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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