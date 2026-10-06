На свадьbie в Кашкадарье только на одно вареное мясо ушло до 300 килограммов мяса

·6·Общество
На свадьbie в Кашкадарье только на одно вареное мясо ушло до 300 килограммов мяса

Сообщается, что на одной из свадеб в Кашкадарье на одно лишь поданное гостям вареное мясо (яхни) ушло до 300 килограммов мяса.

Отмечается, что блюдо, приготовленное в огромном объеме, было подано к свадебному столу. Примечательно, что этот расчет касается только количества мяса, использованного для яхни. Продукты, потраченные на другие блюда на столе, включая плов, шурпу и другие мясные блюда, сюда не входят.

Поэтому можно представить, сколько всего мяса было израсходовано во время свадьбы. Изобилие свадебных столов и традиция подавать гостям много еды в Кашкадарье ярко проявляются в подобных примерах.

Стоит отметить, что мясные блюда в Кашкадарье, в частности мясо из тандыра, считаются одними из традиционных блюд на свадьбах и других торжествах.

Кашкадарьясвадебный столтандырное мясо300 кг мяса
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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