SpaceX может начать собственное производство волоконно-оптического оборудования

Гигант аэрокосмической индустрии SpaceX рассматривает возможность самостоятельного производства волоконно-оптического оборудования для своего проекта Starlink и будущей вычислительной инфраструктуры. Согласно данным иксбт.ком, в случае реализации этого плана компания применит свою успешную стратегию вертикальной интеграции в телекоммуникационном секторе. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Известно, что предприятие под руководством Илона Маска ранее эффективно использовало модель вертикальной интеграции, чтобы резко снизить зависимость от внешних поставщиков в ракетостроении. В настоящее время SpaceX вынуждена закупать часть волоконно-оптической продукции у сторонних поставщиков.

В число этих партнеров входят известная американская компания Корнинг, а также крупные китайские предприятия, такие как Хенгтонг и ЁФК. Однако в текущих условиях SpaceX серьезно изучает вариант производства данного типа продукции внутри своей структуры.

Оптические трансиверы и фактор безопасности

Внимание аналитиков особенно сосредоточено на оптических трансиверах. Эти важные компоненты выполняют функцию преобразования электрических сигналов в оптические и наоборот. Они играют ключевую роль в обеспечении высокоскоростной связи между серверами и сетевым оборудованием в современных телекоммуникационных сетях и центрах обработки данных.

Поиск альтернативных цепочек поставок компанией SpaceX может быть напрямую связан с усилением технологической конкуренции между США и Китаем. В настоящее время американские власти значительно ужесточают контроль над использованием китайского телекоммуникационного оборудования из-за рисков безопасности.

Для компаний, зависящих от китайских поставщиков, это создает дополнительные риски в плане регулирования и цепочек поставок. Этот вопрос становится для SpaceX еще более актуальным, особенно в период, когда планируются огромные инвестиции в инфраструктуру AI.

Стратегия вертикальной интеграции

Такой подход не является новинкой для компании, так как он уже доказал свою эффективность в ракетостроении. SpaceX самостоятельно разработала и производит двигатели Merlin для ракет Falcon 9 и Raptor для Starship.

В рамках программы Starship уровень вертикальной интеграции был поднят на еще более высокую ступень: компания самостоятельно собирает основные части ракеты на своих заводах. Если производство волоконно-оптического оборудования будет налажено таким же образом, SpaceX станет еще лучше защищена от глобальных перебоев в поставках.