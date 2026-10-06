SpaceX может начать собственное производство волоконно-оптического оборудования

·26·Технологии
SpaceX может начать собственное производство волоконно-оптического оборудования

Гигант аэрокосмической индустрии SpaceX рассматривает возможность самостоятельного производства волоконно-оптического оборудования для своего проекта Starlink и будущей вычислительной инфраструктуры. Согласно данным иксбт.ком, в случае реализации этого плана компания применит свою успешную стратегию вертикальной интеграции в телекоммуникационном секторе. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Известно, что предприятие под руководством Илона Маска ранее эффективно использовало модель вертикальной интеграции, чтобы резко снизить зависимость от внешних поставщиков в ракетостроении. В настоящее время SpaceX вынуждена закупать часть волоконно-оптической продукции у сторонних поставщиков.

В число этих партнеров входят известная американская компания Корнинг, а также крупные китайские предприятия, такие как Хенгтонг и ЁФК. Однако в текущих условиях SpaceX серьезно изучает вариант производства данного типа продукции внутри своей структуры.

Оптические трансиверы и фактор безопасности

Внимание аналитиков особенно сосредоточено на оптических трансиверах. Эти важные компоненты выполняют функцию преобразования электрических сигналов в оптические и наоборот. Они играют ключевую роль в обеспечении высокоскоростной связи между серверами и сетевым оборудованием в современных телекоммуникационных сетях и центрах обработки данных.

Поиск альтернативных цепочек поставок компанией SpaceX может быть напрямую связан с усилением технологической конкуренции между США и Китаем. В настоящее время американские власти значительно ужесточают контроль над использованием китайского телекоммуникационного оборудования из-за рисков безопасности.

Для компаний, зависящих от китайских поставщиков, это создает дополнительные риски в плане регулирования и цепочек поставок. Этот вопрос становится для SpaceX еще более актуальным, особенно в период, когда планируются огромные инвестиции в инфраструктуру AI.

Стратегия вертикальной интеграции

Такой подход не является новинкой для компании, так как он уже доказал свою эффективность в ракетостроении. SpaceX самостоятельно разработала и производит двигатели Merlin для ракет Falcon 9 и Raptor для Starship.

В рамках программы Starship уровень вертикальной интеграции был поднят на еще более высокую ступень: компания самостоятельно собирает основные части ракеты на своих заводах. Если производство волоконно-оптического оборудования будет налажено таким же образом, SpaceX станет еще лучше защищена от глобальных перебоев в поставках.

SpaceXStarlinkТехнологииИнтернетПроизводство
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователейSpaceX отказалась от ограничения скорости Starlink после жалоб пользователей12 сентября 05:29SpaceX рекордно снизила цену на Starlink Mini в СШАSpaceX рекордно снизила цену на Starlink Mini в США2 октября 18:29Скорость интернета Starlink вырастет: ФКК одобрила новые частотыСкорость интернета Starlink вырастет: ФКК одобрила новые частоты1 октября 14:55Украина работает над созданием собственного аналога StarlinkУкраина работает над созданием собственного аналога StarlinkВчера 15:29СпакеКсАИ объявила о 50-процентной скидке на интернет Starlink в СШАСпакеКсАИ объявила о 50-процентной скидке на интернет Starlink в США4 сентября 17:53Starlink предоставил возможность получения пассивного дохода от спутникового интернетаStarlink предоставил возможность получения пассивного дохода от спутникового интернета4 октября 12:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...