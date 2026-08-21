Агрессивное вождение выводит аккумулятор электромобиля из строя в 2,5 раза быстрее

·12·Технологии
Агрессивное вождение выводит аккумулятор электромобиля из строя в 2,5 раза быстрее

Стала известна одна из основных причин ускоренного износа тяговых батарей — самой дорогой и важной части современных электромобилей. Согласно научному анализу, проведённому исследователями Шанхайского университета электротехники, агрессивное вождение сокращает ресурс аккумулятора в 2,5 раза быстрее обычного. Ожидается, что этот вывод поспособствует формированию нового подхода к культуре использования экологически чистого транспорта. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Специалисты использовали в работе реальные эксплуатационные данные 15 электромобилей, эксплуатировавшихся в Гуанчжоу в течение 2022 года. Скорость автомобиля, ток аккумулятора, уровень мощности, напряжение и температурные показатели фиксировались каждые 10 секунд. С помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения водителей разделили на пять групп — от самых спокойных и экономичных до наиболее агрессивных.

Опасный фактор: не скорость, а запрос мощности

Проведённый анализ показал, что главную опасность для батареи представляет не сама высокая скорость, а единовременный запрос большой мощности от аккумулятора. В частности, резкие манёвры, интенсивные ускорения с высоким крутящим моментом, а также быстро повторяющиеся циклы нажатия на педали газа и тормоза создают наибольшую нагрузку на аккумулятор. Поэтому постоянные резкие ускорения в городе оказались более вредными для батареи, чем плавное и быстрое движение по автомагистралям.

Выяснилось, что различия между стилями вождения очень значительны. У водителей из наиболее агрессивной группы уровень нагрузок с крутящим моментом, вызывающих износ аккумулятора, оказался в 18,4 раза выше, чем у самых спокойных водителей. Кроме того, при агрессивном вождении средний ток батареи достигал 66,02 А, тогда как при спокойной езде этот показатель составлял всего 20,56 А.

Долгосрочные последствия и результаты моделирования

Исследователи также смоделировали последствия перехода от агрессивного к экономичному стилю вождения. При неизменности всех остальных условий одно лишь изменение манеры вождения позволило снизить краткосрочный стресс износа батареи на 91,3 процента. Однако учёные отдельно подчёркивают, что долгосрочные прогнозы были рассчитаны на основе математических моделей.

Согласно модели, после 1000 циклов зарядки и разрядки батарея при наиболее осторожном стиле вождения теряет примерно 21,15 процента первоначальной ёмкости. При самом агрессивном сценарии этот показатель достигает 53,22 процента. Следует помнить, что в реальных условиях на ресурс батареи также влияют химический состав, температура окружающей среды, система охлаждения и множество других факторов.

Как сообщает ИКсБТ.ком, это исследование наглядно показало, что стиль вождения является самостоятельным важным фактором износа аккумулятора. Владельцам электромобилей не обязательно ездить медленно: достаточно практиковать плавные ускорения и сократить количество резких стартов, чтобы дольше сохранить самую дорогую часть автомобиля.

ЭлектромобильБатареяТехнологииАвтомобилиИсследования
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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