Google сообщила об ограничениях в ноутбуках с процессорами Intel

·33·Технологии
Google сообщила об ограничениях в ноутбуках с процессорами Intel

Стало известно, что ноутбуки под управлением ChromeOS имеют технические особенности. Речь идет не о производительности или скорости, а о различиях в программных возможностях устройств в зависимости от типа процессора. Как сообщает издание Иксбт.ком, компания официально признала, что на новых устройствах на базе процессоров Intel поддерживаются не все Андроид-приложения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Ранее интернет-гигант обещал пользователям, что вся библиотека доступных приложений из Google Play будет полноценно работать на новых ноутбуках. Однако на практике ситуация сложилась иначе. Выяснилось, что для корректной работы некоторых Андроид-приложений на устройствах с чипами Intel требуется дополнительная адаптация и оптимизация со стороны независимых разработчиков.

Ограничения, связанные с чипами Intel

На сегодняшний день три из пяти новых моделей, выпущенных на рынок, базируются именно на процессорах Intel. Это означает, что данное ограничение напрямую затрагивает многих покупателей и пользователей. Хотя компания утверждает, что количество таких приложений незначительно, точные цифры или список проблемных программ пока не разглашаются.

По мнению экспертов, подобные несовместимости могут в будущем создать определенные трудности для пользователей. В частности, вероятность того, что некоторые часто используемые в повседневной жизни приложения не запустятся на новых ноутбуках сразу, может повлиять на выбор покупателей. Сколько времени займет процесс оптимизации программного обеспечения, пока остается неизвестным.

Решение проблемы и перспективы

Как пояснили представители Google, проблема носит временный характер и будет полностью устранена после того, как сторонние разработчики адаптируют свои продукты под архитектуру Intel. Однако точные сроки завершения этого процесса не называются.

Эта новость вызвала оживленные дискуссии на технологическом рынке. Еще раз подтвердилось, что перед покупкой устройства пользователям следует обращать внимание не только на технические характеристики, но и на то, на базе какого процессора оно работает. Владельцам ноутбуков с процессорами Intel придется подождать, чтобы любимые Андроид-приложения заработали в полном объеме.

GoogleIntelAndroidНоутбукиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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