Вратарь Бенина высказался о прощальном матче Лионеля Месси

·3·Спорт
Вратарь Бенина высказался о прощальном матче Лионеля Месси

Для Лионеля Месси, готовящегося провести свой последний домашний матч в составе сборной Аргентины, эта встреча обещает стать крайне эмоциональной и волнительной. Легендарный нападающий, забивший 125 голов в 207 матчах за «Альбиселесте», принял решение завершить международную карьеру. Goal.com сообщает, что товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина пройдет на знаменитом стадионе «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Goal.com.

В преддверии этого исторического поединка футбольный мир готовится достойно проводить Месси. Однако представители команды соперника дали ясно понять, что не собираются быть легкой добычей для аргентинцев. В частности, вратарь сборной Бенина Марсель Данджину на пресс-конференции в Буэнос-Айресе продемонстрировал профессиональный подход, твердо заявив, что никаких поблажек или подарков Лионелю Месси предоставлено не будет.

Историческая встреча и профессиональный подход

Для Данджину этот матч кардинально отличается от обычных товарищеских игр, и он оценивает его как уникальную возможность, выпадающую раз в жизни. По его словам, команда приехала, чтобы проявить уважение к Аргентине и особенно к Месси, но они не должны забывать, что защищают честь своей страны. Напомнив, что на поле всегда идет борьба 11 на 11, голкипер добавил, что гости приехали на аргентинскую землю не просто как туристы.

Одним из главных вопросов перед предстоящей игрой была тема того, позволят ли гости Месси легко забить гол. На вопрос о том, дадут ли они аргентинской звезде забить, если в конце матча будет назначен пенальти, Данджину ответил категорично. Он заявил, что его главная задача — отражать удары, и он постарается остановить мяч, даже если его будет бить Месси.

Достойное уважение сопернику и очередь за футболками

Вратарь Бенина подчеркнул, что величие Лионеля Месси означает, что ему не нужны никакие подарки. Если нападающий хочет забить гол, он должен приложить все усилия и добиться этого самостоятельно. Для Данджину величайшее уважение, которое можно проявить к легендарному футболисту — это воспринимать его как настоящего и серьезного соперника до самого финального свистка.

В то же время бенинский голкипер не скрывал своего волнения от возможности сыграть на одном поле с футболистом, который за свою карьеру стал одним из лучших игроков мира, блистал в составе «Барселоны» и завоевал с Аргентиной титул чемпиона мира 2022 года и континентальные кубки. Ожидается, что в конце матча внутри команды развернется интересная борьба за обладание легендарной футболкой с десятым номером.

Данджину в шутливой форме упомянул, что в конце игры все его товарищи по команде захотят получить футболку Месси. Он сказал, что если для каждого игрока не будет приготовлена отдельная майка, то им будет сложно договориться, кто именно заберет одну футболку. Как бы то ни было, эта встреча определенно войдет в историю футбола как незабываемое событие.

Лионель МессиБенинАргентинаФутболТоварищеский матч
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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