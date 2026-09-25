Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат аккумуляторы меньшей емкости

·3·Технологии
Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат аккумуляторы меньшей емкости

Флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, представленные на китайском рынке 23 сентября текущего года, вызвали большой интерес в технологическом мире благодаря своим высокотехнологичным характеристикам, в частности, огромным аккумуляторам. Однако, согласно данным иксбт.ком, стало известно, что глобальные версии этих устройств, предназначенные для международного рынка, будут оснащены аккумуляторами меньшей емкости по сравнению с моделями, выпущенными в Китае. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Сколько заряда потеряют глобальные версии?

Известный инсайдер Какпер Скрзйпек обнаружил эти различия в процессе изучения системных кодов HyperOS. Согласно его данным, если смартфон Xiaomi 18 Pro для китайского рынка оснащен аккумулятором емкостью 7000 mAh, то его глобальная версия будет поставляться с батареей на 6000 mAh. В результате международным покупателям придется потерять около 14 процентов первоначальной емкости, то есть 1000 mAh.

Еще более заметные изменения наблюдаются в модели Xiaomi 18 Pro Max. Этот продвинутый смартфон, представленный в Китае с аккумулятором на 8500 mAh, в глобальной версии получит батарею на 7050 mAh. Здесь разница составляет целых 1450 mAh, или около 17 процентов. Тем не менее, по предварительным данным, мощность проводной быстрой зарядки устройств останется неизменной — на уровне 90 В и 100 В соответственно.

В чем причина такого решения?

На данный момент компания официально не прокомментировала причины сокращения емкости аккумуляторов. По мнению экспертов и отраслевых аналитиков, одним из основных факторов являются строгие требования безопасности, установленные международными транспортными и логистическими компаниями в отношении перевозки литий-ионных аккумуляторов. Часто производители вынуждены изменять конструкцию батарей для глобальных рынков из-за подобных правил и таможенных регламентов.

Эта ситуация не является первой для бренда Xiaomi. Похожий случай наблюдался и в предыдущем поколении серии Xiaomi 17: тогда международная версия получила батарею на 6330 mAh вместо 7000 mAh в Китае, а модель Xiaomi 17 Ultra была ограничена емкостью 6000 mAh вместо 6800 mAh. Поэтому международным потребителям, планирующим покупку новых флагманов, важно учитывать эти технические различия.

XiaomiСмартфонАккумуляторHyperOSТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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