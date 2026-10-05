Будущие MacBook Pro с ОЛЭД-экранами станут значительно легче

Новое поколение ноутбуков MacBook Pro, разрабатываемое компанией Apple, будет не только оснащено ОЛЭД-экранами, но и станет значительно легче текущих моделей. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. В то время как удобство и легкость мобильных устройств становятся одними из главных конкурентных преимуществ на рынке современных технологий, это изменение является важной новостью для пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком ксабар беради.

Ички тузилманинг тубдан оʻзгариши

Маʼлумотларга коʻра, Apple мухандислари нутбукларнинг ички курилмасини кайта ишлаб чикишган. Компания коʻплаб бутловчи кисмларнинг оʻлчамларини кичрайтириб, уларнинг джойлашувини оʻзгартиришга муваффак боʻлган. Айнан шу мухандислик ечими корпус вазнини сезиларли дараджада камайтириш имконини берди. Гарчи курилмаларнинг аник вазни канчага енгиллашиши хозирча номаʼлум боʻлса-да, манбалар бу фарк джуда сезиларли боʻлишини таʼкидламокда.

Хозирги вактда сотувда боʻлган MacBook Pro моделлари оʻзининг огʻирлиги боʻйича ракобатчилардан бироз ортда колаётган еди. Ксусусан, джорий авлоднинг 14 дюймли версияси 1,55–1,62 килограмм, 16 дюймли йирик версияси esa 2,14–2,15 килограмм вазнга ега. Янги OLED моделлар esa бозордаги енг енгил ва кулай профессионал нутбуклар каторига кириши кутилмокда.

Кутилаётган тексник ксусусиятлар

Bloomberg ксабарига коʻра, янги авлод нутбуклари нафакат янги дисплейлар ва енгил корпус, балки бошка катор дизайн ва функсионал оʻзгаришларни хам олиб келади. Джумладан, курилмаларга сенсорли панеллар оʻрнатилиши, екран юкори кисмида esa замонавий Dynamic Island тиркиши пайдо боʻлиши кутилмокда. Шунингдек, нутбукларнинг умумий калинлиги хам сезиларли дараджада юпкалашади.

Ушбу илгʻор курилмаларнинг такдимоти анʼанавий тарзда джорий йилнинг куз ойларига реджалаштирилган. Мутаксассислар ва текснология икслосмандлари Apple нутбукларини джорий йилнинг октабр ёки ноябр ойларида кутиб олишлари мумкин. OLED текснологиясига оʻтиш ва корпус конструктсиясининг яксшиланиши Apple учун хам, умуман олганда, бутун нутбуклар бозори учун мухим кадам боʻлиши башорат килинмокда.