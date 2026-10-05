Государство возместило расходы на международные экзамены более чем 74 тысячам молодых людей

В Узбекистане приносит свои результаты система поддержки молодежи, стремящейся получить международные сертификаты. На сегодняшний день расходы на экзамены на сумму 151 миллиард сумов возмещены 74 102 молодым людям, показавшим высокие результаты на международных экзаменах.

Примечательно, что среди воспользовавшихся этой возможностью количество девушек превышает число юношей. Компенсацию получили 38 503 девушки и 35 599 юношей.

Самый высокий спрос — на IELTS

Самым популярным международным экзаменом среди молодежи в рамках использования государственной компенсации является IELTS.

На сегодняшний день расходы на экзамен IELTS возмещены более чем 54 тысячам молодых людей. На эти цели было направлено 125 миллиардов сумов.

Цифры показывают, что интерес к IELTS значительно выше по сравнению с другими международными экзаменами.

SAT также в центре внимания молодежи

Этой системой также пользуется молодежь, сдавшая экзамен SAT, который считается важным для возможностей международного образования.

Согласно данным, компенсация расходов на экзамен по SAT была предоставлена более чем 9 тысячам молодых людей.

Это свидетельствует о том, что у молодежи растет интерес не только к сертификатам, подтверждающим знание языков, но и к международным тестам, важным при поступлении в зарубежные высшие учебные заведения.

80 процентов получивших компенсацию — лица в возрасте 14–23 лет

Еще один примечательный аспект системы заключается в том, что молодежь начинает подготовку к международным сертификатам в очень раннем возрасте.

На долю лиц в возрасте 14–23 лет приходится почти 80 процентов получивших компенсацию.

Следовательно, интерес к международным экзаменам формируется не накануне окончания университета, а уже в период учебы в школе.

Эта тенденция показывает усиление стремления молодежи среди изучать иностранные языки, получать международные сертификаты и в дальнейшем обучаться за рубежом или на основе международных требований.

Активность девушек заслуживает особого внимания

В статистике также отчетливо видна активность девушек.

Из общего числа в 74 102 молодых человека, получивших компенсацию, 38 503 составляют девушки, что почти на 3 тысячи больше числа юношей.

Это свидетельствует об активном участии девушек в вопросах подготовки к международным экзаменам и получения сертификатов.

Государство поддерживает международные возможности молодежи

Международные сертификаты сегодня становятся одной из важнейших возможностей для молодежи на рынке образования и труда.

Однако расходы на сдачу таких экзаменов могут стать существенным финансовым бременем для некоторых семей. В этой связи компенсация расходов на экзамены молодым людям, показавшим высокие результаты, расширяет возможности подтверждения их знаний и навыков на международном уровне.

Тот факт, что этой возможностью до сих пор воспользовались более 74 тысяч молодых людей, свидетельствует о высоком спросе на систему.

Самое главное, цифры демонстрируют одну истину: стремление получить международный сертификат начинается не на университетском этапе, а уже в школьном возрасте.