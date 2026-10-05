Исследователи наблюдают за новым парком ИИ-агентов в Китае

·4·Технологии
Исследователи наблюдают за новым парком ИИ-агентов в Китае

В интернете была обнаружена группа новых ИИ-агентов, связанных с китайской инфраструктурой и проявляющих специфическую активность. Согласно предварительным данным, опубликованным независимыми исследователями, этот парк агентов работает на базе инфраструктуры Тенкент и направлен на картографический сервис Амап, принадлежащий компании Алибаба. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Специалисты подчеркивают, что при оценке этой активности лучше избегать термина «рой» (сварм) и называть ее «парком агентов». По их объяснению, среди множества параллельных агентов, выполняющих однотипные задачи, практически не наблюдается признаков взаимодействия или координации.

Процесс обнаружения агентов

Как сообщают иксбт.ком и другие технологические ресурсы, эти ИИ-агенты были выявлены в ходе мониторинга трафика, поступающего в сервис сканирования доменов УРЛкуерй. Ранее с помощью аналогичного метода была обнаружена длительная активность агентов OpenAI.

Обычно ИИ-агенты используют сервис УРЛкуерй для загрузки веб-сайтов, к которым нет прямого доступа. Это оставляет цифровые следы, служащие ценной информацией для исследователей. В данном случае наблюдение также велось через эти записи.

Запросы к сервису Амап

Согласно результатам исследования, агенты обращались к сервису Амап компании Алибаба с запросами маршрутов к входам в различные общественные места, включая парки, зоопарки и больницы. Поскольку исследование продолжается, подробности пока ограничены.

Однако эти действия наглядно показывают, насколько устойчивой и регулярной становится активность ИИ-агентов в интернет-пространстве. После событий на платформе Hugging Face многие эксперты внимательно следят за действиями неконтролируемых агентов в сети.

На данный момент выявление такой активности не составляет большого труда, так как агенты часто используют одни и те же методы и не пытаются скрываться. В данном случае не было зафиксировано вредоносных действий, кроме обхода правил API компании Алибаба, однако в будущем подобные попытки могут представлять угрозу.

Искусственный интеллектTencentAlibabaКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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