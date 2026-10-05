В магазинах США начали продавать мясо и рыбу, напечатанные на 3Д-принтере

Блюда будущего, долгое время проходившие лабораторные испытания в сфере пищевых технологий (ФудТеч), официально вышли на рынок повседневного потребления. Международный инновационный стартап Стеахолдер Фудс наладил в супермаркетах США продажу искусственных стейков и куриной грудки, «напечатанных» с помощью технологии 3Д-принтера.

Эти продукты стали не просто традиционным фаршем на растительной основе, а одними из первых массовых продуктов, изготовленных с помощью высокотехнологичной 3Д-печати в соответствии с анатомией настоящего мяса.

Как создается структура настоящего мраморного мяса?

Обычно самым большим недостатком искусственных или растительных аналогов мяса было то, что они не могли имитировать структуру настоящих мясных волокон (текстуру) и жевательные свойства. Новая технология решила эту проблему:

Волокна и жировой слой: метод 3Д-печати с микрометрической точностью слой за слоем воссоздает сложные мышечные волокна и характерные для мраморного мяса жировые прослойки реального животного мяса;

Естественные ощущения: в результате в процессе приготовления и употребления продукт имеет текстуру и сочность, практически не отличающиеся от настоящего говяжьего или птичьего мяса.

Бренд Перфекта: рыбные котлеты, приготовленные на принтере

Производитель представил широкий ассортимент не только в категории красного и белого мяса, но и в сфере морепродуктов:

Морской вкус: покупателям предлагаются котлеты на растительной основе со вкусом лосося и белой рыбы под брендом Перфекта ;

География рынка: первая партия инновационных продуктов поступила в продажу в розничные сети и специализированные магазины северо-восточных регионов США;

Экологическая польза: по мнению авторов проекта, подобная продукция послужит резкому снижению ущерба окружающей среде, наносимого животноводством и чрезмерным выловом рыбы.

Аналитики рынка подчеркивают, что успех данной инициативы станет решающим толчком для популяризации 3Д-технологий в пищевой промышленности по всему миру.