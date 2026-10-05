В магазинах США начали продавать мясо и рыбу, напечатанные на 3Д-принтере

·77·Технологии
В магазинах США начали продавать мясо и рыбу, напечатанные на 3Д-принтере

Блюда будущего, долгое время проходившие лабораторные испытания в сфере пищевых технологий (ФудТеч), официально вышли на рынок повседневного потребления. Международный инновационный стартап Стеахолдер Фудс наладил в супермаркетах США продажу искусственных стейков и куриной грудки, «напечатанных» с помощью технологии 3Д-принтера.

Эти продукты стали не просто традиционным фаршем на растительной основе, а одними из первых массовых продуктов, изготовленных с помощью высокотехнологичной 3Д-печати в соответствии с анатомией настоящего мяса.

Как создается структура настоящего мраморного мяса?

Обычно самым большим недостатком искусственных или растительных аналогов мяса было то, что они не могли имитировать структуру настоящих мясных волокон (текстуру) и жевательные свойства. Новая технология решила эту проблему:

  • Волокна и жировой слой: метод 3Д-печати с микрометрической точностью слой за слоем воссоздает сложные мышечные волокна и характерные для мраморного мяса жировые прослойки реального животного мяса;

  • Естественные ощущения: в результате в процессе приготовления и употребления продукт имеет текстуру и сочность, практически не отличающиеся от настоящего говяжьего или птичьего мяса.

Бренд Перфекта: рыбные котлеты, приготовленные на принтере

Производитель представил широкий ассортимент не только в категории красного и белого мяса, но и в сфере морепродуктов:

  • Морской вкус: покупателям предлагаются котлеты на растительной основе со вкусом лосося и белой рыбы под брендом Перфекта;

  • География рынка: первая партия инновационных продуктов поступила в продажу в розничные сети и специализированные магазины северо-восточных регионов США;

  • Экологическая польза: по мнению авторов проекта, подобная продукция послужит резкому снижению ущерба окружающей среде, наносимого животноводством и чрезмерным выловом рыбы.

Аналитики рынка подчеркивают, что успех данной инициативы станет решающим толчком для популяризации 3Д-технологий в пищевой промышленности по всему миру.

Steakholder FoodsPerfecta3D-принтерПищевые технологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Пратт & Вхитней испытала напечатанный на 3Д-принтере двигатель для крылатых ракетПратт & Вхитней испытала напечатанный на 3Д-принтере двигатель для крылатых ракет21 июля 17:25Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)13 сентября 12:20Компания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтереКомпания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтере14 июля 02:57Революция в инженерии: лопасти для ветрогенераторов печатаются на 4Д-принтереРеволюция в инженерии: лопасти для ветрогенераторов печатаются на 4Д-принтере5 июля 17:00Walmart наконец начинает принимать Apple Pay и Google PayWalmart наконец начинает принимать Apple Pay и Google Pay21 августа 19:52Ядерное решение для искусственного интеллекта: Ампера представила реактор, напечатанный на 3Д-принтереЯдерное решение для искусственного интеллекта: Ампера представила реактор, напечатанный на 3Д-принтере5 июля 18:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...