Пирс Морган назвал Жорже Жезуша португальским тен Хагом

Известный телеведущий Пирс Морган подверг резкой критике действия главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша, обвинив его в грубом неуважении к Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, отношения между тренером и звездным нападающим обострились после последних матчей национальной команды. Об этом сообщает портал Goal.com.

Причиной конфликта стала победа над Норвегией со счетом 2:1. По ходу встречи Криштиану Роналду остался в запасе, и, что примечательно, тренер так и не выпустил его на поле, несмотря на то, что игрок активно разминался в ожидании выхода на замену.

После этого в прессе и социальных сетях разгорелись бурные обсуждения и различные предположения. Жорже Жезуш, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация была преувеличена из-за огромного авторитета футболиста, приведя в пример то, что и другие игроки часто остаются в запасе.

Сравнение Пирса Моргана и Эрика тен Хага

Однако Пирс Морган, являющийся близким другом Криштиану Роналду, не принял эти оправдания. На своей странице в социальной сети он жестко раскритиковал Жезуша, сравнив его с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

В своем заявлении Морган обвинил Жорже Жезуша в попытке унизить Роналду ради повышения собственного авторитета и создания образа жесткого тренера. Напомним, что ранее Эрик тен Хаг спровоцировал аналогичный конфликт в «Манчестер Юнайтед», что в итоге привело к уходу Роналду из клуба.

Оправдания тренера

Жорже Жезуш, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что вокруг этой ситуации был создан искусственный ажиотаж. По его мнению, многие футболисты ежедневно остаются в запасе, но пресса уделяет столь пристальное внимание этому инциденту только из-за участия Роналду.

Тем не менее, этот случай не остался без внимания европейского футбольного сообщества и СМИ. Всех болельщиков интересует, к каким последствиям приведет этот скрытый конфликт между тренером и капитаном сборной в предстоящих матчах Португалии.