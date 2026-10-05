Пирс Морган назвал Жорже Жезуша португальским тен Хагом

·2·Спорт
Пирс Морган назвал Жорже Жезуша португальским тен Хагом

Известный телеведущий Пирс Морган подверг резкой критике действия главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша, обвинив его в грубом неуважении к Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, отношения между тренером и звездным нападающим обострились после последних матчей национальной команды. Об этом сообщает портал Goal.com.

Причиной конфликта стала победа над Норвегией со счетом 2:1. По ходу встречи Криштиану Роналду остался в запасе, и, что примечательно, тренер так и не выпустил его на поле, несмотря на то, что игрок активно разминался в ожидании выхода на замену.

После этого в прессе и социальных сетях разгорелись бурные обсуждения и различные предположения. Жорже Жезуш, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация была преувеличена из-за огромного авторитета футболиста, приведя в пример то, что и другие игроки часто остаются в запасе.

Сравнение Пирса Моргана и Эрика тен Хага

Однако Пирс Морган, являющийся близким другом Криштиану Роналду, не принял эти оправдания. На своей странице в социальной сети он жестко раскритиковал Жезуша, сравнив его с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

В своем заявлении Морган обвинил Жорже Жезуша в попытке унизить Роналду ради повышения собственного авторитета и создания образа жесткого тренера. Напомним, что ранее Эрик тен Хаг спровоцировал аналогичный конфликт в «Манчестер Юнайтед», что в итоге привело к уходу Роналду из клуба.

Оправдания тренера

Жорже Жезуш, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что вокруг этой ситуации был создан искусственный ажиотаж. По его мнению, многие футболисты ежедневно остаются в запасе, но пресса уделяет столь пристальное внимание этому инциденту только из-за участия Роналду.

Тем не менее, этот случай не остался без внимания европейского футбольного сообщества и СМИ. Всех болельщиков интересует, к каким последствиям приведет этот скрытый конфликт между тренером и капитаном сборной в предстоящих матчах Португалии.

Криштиану РоналдуПирс МорганЖорже ЖезушСборная ПортугалииФутбольные новости
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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