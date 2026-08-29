Трохателне моментс: бйли показанй исторические кадрй, где Ислам Каримов обявляет о Независимости

·23·Узбекистан
Трохателне моментс: бйли показанй исторические кадрй, где Ислам Каримов обявляет о Независимости

Праздничные торжества по случаю 35-летия государственной Независимости Республики Узбекистан прошли в столице с большим подъемом и в духе национального единства. Самая трогательная часть праздничной программы, вызвавшая слезы на глазах у всех и наполнившая сердца безграничной гордостью, была посвящена историческим моментам закладки фундамента узбекской государственности.

На огромных экранах праздничной площади были показаны исторические видеокадры, запечатлевшие, как 31 августа 1991 года Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов с трибуны Верховного Совета официально объявил о независимости нашей страны.

31 августа 1991 года: Историческое объявление и овации, объединившие зал

На больших экранах были продемонстрированы моменты провозглашения Первым Президентом национальной независимости, его обращение к народу и слова благодарности со взметнутыми вверх руками:

  • Уважение к исторической памяти: Решительный голос и взволнованные моменты Ислама Каримова, зачитывавшего с трибуны решение о свободе, охватили всю площадь;

  • Уникальные архивные кадры: В видеоролике также нашли отражение уникальные кадры совместной деятельности Ислама Каримова и Шавкат Мирзиёев, их искренние беседы на пути укрепления фундамента государства и независимости;

  • Аплодисменты Президента и общественности: Во время демонстрации этих кадров Президент Шавкат Мирзиёев, а также собравшиеся на мероприятии тысячи соотечественников, интеллигенция и молодежь встали со своих мест и долгими аплодисментами выразили высокое уважение к исторической памяти.

Символ верности и исторической преемственности

Демонстрация данных исторических кадров на торжествах по случаю 35-летия наглядно продемонстрировала уважение Узбекистана к национальной истории в период нового развития, к основателям независимости и преемственность традиций государственности.

Участники мероприятия еще раз глубоко осознали сложный путь, пройденный 35 лет назад, ценность обретенного великого блага — свободы, и значение сегодняшних мирных и благополучных дней.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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