Физики впервые зафиксировали эффект Магнуса в свете

·18·Технологии
Физики впервые зафиксировали эффект Магнуса в свете

Международная группа исследователей впервые экспериментально зафиксировала оптический аналог эффекта Магнуса на уровне отдельного иона. Согласно данным иксбт.ком, в процессе изучения взаимодействия между сильно сфокусированным лазерным излучением и отдельным атомом было измерено важное теоретически предсказанное явление, которое в будущем будет иметь решающее значение для создания высокоточных квантовых компьютеров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эффект Магнуса, хорошо знакомый из курса классической физики, обычно проявляется в искривлении траектории полета вращающегося мяча. При этом под воздействием сил, возникающих вокруг объекта, происходит боковое отклонение. Хотя существование оптического аналога этого явления предсказывалось теоретически, ученым до сих пор не удавалось наблюдать его непосредственно на атомном уровне. Новый эксперимент позволил подтвердить эти теории на практике.

Ход эксперимента и полученные результаты

В ходе эксперимента ученые проводили исследование с использованием иона кальция-40, который находился практически в неподвижном состоянии благодаря электромагнитной ловушке. На него направлялся сильно сфокусированный лазерный луч с длиной волны 729 нм, причем луч постепенно смещался относительно иона. При этом ион выполнял роль микроскопического датчика, помогая определить структуру светового поля.

Исследователи измерили вероятность перехода иона между различными квантовыми состояниями в зависимости от его положения относительно светового луча. Выяснилось, что точка максимального взаимодействия не совпала с ожидаемой точкой, исходя из распределения интенсивности света. Наблюдаемое смещение для двух различных квантовых переходов составило 240 и 463 нм соответственно, что практически полностью совпало с теоретическими расчетами.

Значение для квантовых технологий

Возникновение данного явления связано со сложной электромагнитной структурой сильно сфокусированного света. В условиях такой сильной фокусировки продольная составляющая электрического поля и пространственные изменения поляризации начинают играть решающую роль. В более простых моделях лазерных лучей такими факторами обычно можно было пренебречь.

Для квантовых компьютеров практическое значение этого открытия велико. В ионных квантовых процессорах лазеры выполняют функцию управления состоянием отдельных кубитов. Пространственные смещения, а также неоднородность поляризации могут связывать внутреннее квантовое состояние иона с его движением, что может приводить к дополнительным ошибкам при выполнении операций.

В то же время, по мнению ученых, используя этот эффект, можно, наоборот, открыть новые возможности. В будущем рассматриваются пути улучшения взаимодействия между ионными кубитами и реализации более сложных квантовых операций с помощью этих оптических сил. Нынешний эксперимент позволил составить подробную карту сложного взаимодействия между светом и атомом.

Квантовые компьютерыФизикаЛазерОптический эффектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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