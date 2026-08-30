Когда может состояться встреча Путина, Трампа и Зеленского? Названо единственное условие

·40·Мир
Когда может состояться встреча Путина, Трампа и Зеленского? Названо единственное условие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал официальное заявление по поводу возможного трехстороннего саммита с участием российского лидера Владимира Путина, избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Представитель Кремля подчеркнул, что встреча такого уровня может состояться не для обсуждений, а исключительно с целью официального закрепления конкретных и готовых договоренностей.

Этот вопрос вновь оказался в повестке дня после сообщений авторитетного американского издания Аксиос о том, что в ходе визита директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффав Москву было выдвинуто предложение о проведении трехстороннего саммита.

«Договоренности — это не просто сделка»: основные заявления Дмитрия Пескова

Представитель Кремля отметил следующие важные аспекты возможной встречи трех лидеров:

  • Единственная цель встречи: «Такая встреча может состояться только для того, чтобы зафиксировать и оформить договоренности. Договоренности — это не простая, элементарная сделка. Это сложный процесс урегулирования, состоящий из огромного количества деталей», — заявил Песков;

  • Не обсуждения, а финальное решение: Было отмечено, что встреча президентов просто для обсуждения деталей бессмысленна; они могут сесть за стол переговоров только для того, чтобы завершить процесс и поставить точку в договоренностях;

  • Критика позиции Киева: Представитель Кремля подчеркнул, что киевская сторона в данный момент не желает заниматься реальным процессом урегулирования и компромиссов.

Инициатива главы ЦРУ в Москве

Напомним, ранее американское издание Аксиос писало, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву выступил с инициативой организовать большой саммит с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако официальный ответ российской стороны на это предложение тогда не разглашался.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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