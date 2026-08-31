Samsung Galaxy З Фолд8 Ultra не прошел тест на прочность

Известный блогер ДжеррйРигЭверйтинг провел серию жестких испытаний новейших складных смартфонов Samsung. Согласно данным иксбт.ком, в ходе тестирования модель Galaxy Z Фолд8 продемонстрировала свою надежность, однако более премиальный Фолд8 Ultra неожиданно не справился с испытанием. Это стало первым подобным случаем среди складных устройств Samsung, выпущенных за последние годы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основная часть теста, как всегда, заключалась в попытке согнуть устройство в обратную сторону, вопреки направлению нормального открывания. Продвинутая конструкция шарнира современных складных смартфонов обычно рассчитана на сопротивление таким нагрузкам. Хотя при первой попытке устройство успешно выдержало давление, во время второго подхода произошел неожиданный сбой.

Неожиданный результат теста на прочность

Выяснилось, что, хотя сам корпус не согнулся, внутренний экран смартфона не выдержал такого механического воздействия. В результате дисплей полностью погас и перестал работать. По мнению экспертов, сложно точно сказать, что именно стало причиной выхода экрана из строя, однако предварительное тестирование устройства с использованием песка также могло оказать свое влияние.

Также в ходе испытаний внимание было уделено и другим аспектам устройства. В частности, не осталась без внимания защита внутреннего экрана, которая остается одной из главных проблем складных телефонов. Как и у большинства подобных устройств, основной дисплей Фолд8 Ultra покрыт специальной пластиковой пленкой, и в очередной раз подтвердилось, что ее очень легко поцарапать.

Данная ситуация вызывает широкие дискуссии среди любителей технологий и экспертов. Несмотря на то, что производители ежегодно стараются повышать прочность своих устройств, испытания в экстремальных условиях все еще выявляют слабые места. Особенно неожиданным такой результат стал для флагманского устройства с приставкой Ultra, которое продается по самой высокой цене.

На данный момент компания Samsung не дала официального комментария по поводу результатов этого теста. Однако такие испытания, несомненно, станут важным шагом на пути к дальнейшему совершенствованию технологий складных экранов и повышению их долговечности. Для пользователей же это означает необходимость проявлять особую осторожность при использовании столь дорогих гаджетов.