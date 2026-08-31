Samsung Galaxy З Фолд8 Ultra не прошел тест на прочность

·3·Технологии
Samsung Galaxy З Фолд8 Ultra не прошел тест на прочность

Известный блогер ДжеррйРигЭверйтинг провел серию жестких испытаний новейших складных смартфонов Samsung. Согласно данным иксбт.ком, в ходе тестирования модель Galaxy Z Фолд8 продемонстрировала свою надежность, однако более премиальный Фолд8 Ultra неожиданно не справился с испытанием. Это стало первым подобным случаем среди складных устройств Samsung, выпущенных за последние годы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основная часть теста, как всегда, заключалась в попытке согнуть устройство в обратную сторону, вопреки направлению нормального открывания. Продвинутая конструкция шарнира современных складных смартфонов обычно рассчитана на сопротивление таким нагрузкам. Хотя при первой попытке устройство успешно выдержало давление, во время второго подхода произошел неожиданный сбой.

Неожиданный результат теста на прочность

Выяснилось, что, хотя сам корпус не согнулся, внутренний экран смартфона не выдержал такого механического воздействия. В результате дисплей полностью погас и перестал работать. По мнению экспертов, сложно точно сказать, что именно стало причиной выхода экрана из строя, однако предварительное тестирование устройства с использованием песка также могло оказать свое влияние.

Также в ходе испытаний внимание было уделено и другим аспектам устройства. В частности, не осталась без внимания защита внутреннего экрана, которая остается одной из главных проблем складных телефонов. Как и у большинства подобных устройств, основной дисплей Фолд8 Ultra покрыт специальной пластиковой пленкой, и в очередной раз подтвердилось, что ее очень легко поцарапать.

Данная ситуация вызывает широкие дискуссии среди любителей технологий и экспертов. Несмотря на то, что производители ежегодно стараются повышать прочность своих устройств, испытания в экстремальных условиях все еще выявляют слабые места. Особенно неожиданным такой результат стал для флагманского устройства с приставкой Ultra, которое продается по самой высокой цене.

На данный момент компания Samsung не дала официального комментария по поводу результатов этого теста. Однако такие испытания, несомненно, станут важным шагом на пути к дальнейшему совершенствованию технологий складных экранов и повышению их долговечности. Для пользователей же это означает необходимость проявлять особую осторожность при использовании столь дорогих гаджетов.

SamsungGalaxy Z Fold8 UltraJerryRigEverythingСмартфонТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Физики впервые зафиксировали эффект Магнуса в светеФизики впервые зафиксировали эффект Магнуса в светеСегодня, 02:58Флагман Xiaomi 14 Pro получит новый аккумулятор повышенной емкостиФлагман Xiaomi 14 Pro получит новый аккумулятор повышенной емкостиСегодня, 01:52Токийский университет испытал «магнитный щит» для космических кораблейТокийский университет испытал «магнитный щит» для космических кораблейСегодня, 01:22NASA отправит на Марс три новых вертолета СкйфаллNASA отправит на Марс три новых вертолета СкйфаллСегодня, 01:00Устройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhoneУстройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhoneВчера, 17:54NASA и SpaceX отложили запуск миссии Крев-13 на неопределенный срокNASA и SpaceX отложили запуск миссии Крев-13 на неопределенный срокВчера, 17:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8