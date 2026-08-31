Флагман Xiaomi 14 Pro получит новый аккумулятор повышенной емкости

Компания Xiaomi расширяет программу модернизации официальных аккумуляторов для своих флагманских смартфонов предыдущих поколений. Согласно данным иксбт.ком, следующей моделью станет Xiaomi 14 Pro, для которой будет обеспечена установка новой батареи емкостью 5140 мА·ч вместо оригинальной 4880 мА·ч. Это позволит увеличить запас энергии устройства и продлить срок его службы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данная инициатива кардинально отличается от процесса обычной замены изношенного аккумулятора. Xiaomi строго разграничивает стандартное обслуживание и официальную процедуру установки батареи с увеличенной емкостью под названием Баттерй Упграде. В первом случае устанавливается батарея с исходной емкостью, тогда как во втором показатели заметно улучшаются.

Масштабы программы модернизации растут

В настоящее время компания успешно предоставляет услугу такой модернизации для ряда устройств серии Xiaomi 13. В частности, как сообщает иксбт.ком, емкость аккумулятора модели Xiaomi 13 можно увеличить с 4500 мА·ч до 4850 мА·ч, Xiaomi 13 Pro — с 4820 мА·ч до 5361 мА·ч, а флагмана Xiaomi 13 Ultra — с 5000 мА·ч до 5500 мА·ч. Прирост показателей в этих моделях составляет примерно 8-11%.

Типичная емкость новой батареи, подготовленной для модели Xiaomi 14 Pro, составляет 5140 мА·ч, а номинальная — 5000 мА·ч. Хотя увеличение номинальной емкости на 260 мА·ч или примерно на 5% по сравнению с оригинальным показателем может показаться незначительным, на фоне замены изношенного элемента это положительно скажется на реальной автономности устройства.

Сроки внедрения новинки

Согласно первоначальным планам, в июне текущего года компания Xiaomi объявила, что программа обновления аккумуляторов для моделей Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro будет запущена в четвертом квартале 2026 года. В настоящее время технические характеристики и параметры новой батареи были обнаружены и изучены непосредственно в коде операционной системы HyperOS

Этот шаг позволит владельцам флагманских устройств продлить срок службы смартфона и повысить повседневный комфорт без необходимости покупки нового гаджета. Xiaomi последовательно продолжает политику долгосрочной программной и аппаратной поддержки своих пользователей.