NASA отправит на Марс три новых вертолета Скйфалл

·21·Технологии
NASA отправит на Марс три новых вертолета Скйфалл

NASA и американская компания АероВиронмент приступили к разработке трех новых вертолетов под названием Скйфалл, которые планируется отправить на Красную планету. По данным иксбт.ком, эти устройства являются логическим продолжением технологий легендарного аппарата Ingenuity и предназначены для поиска ледяных отложений на поверхности планеты, а также для вывода научных исследований на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Контракт на проектирование и производство новых космических аппаратов был подписан Лабораторией реактивного движения (ДжПЛ) NASA, однако финансовая стоимость сделки пока не разглашается. Специалисты отмечают, что вертолеты Скйфалл будут иметь несколько большие размеры, чем их предшественник, и будут оснащены увеличенными роторами для подъема более тяжелого научного оборудования в крайне разреженной атмосфере Марса.

Технические возможности и новые научные приборы

Вес каждого аппарата Скйфалл составит примерно 2,5–2,7 кг, для сравнения, Ingenuity весил около 1,8 кг. В качестве основного научного инструмента новых вертолетов выбран георадар с гибкой антенной, который позволит исследовать структуру почвы на глубине от 12 до 60 сантиметров. Это поможет ученым успешно находить и изучать поверхностные слои льда.

Также предусмотрено оснащение устройств камерами высокого разрешения, дозиметрами и датчиками температуры. Увеличенная солнечная панель будет обеспечивать бесперебойное питание для новой мощной электроники и научного оборудования. В отличие от Ingenuity, каждый Скйфалл будет иметь систему прямой связи с космическими аппаратами на орбите Марса, что обеспечит их автономную работу.

Автономная доставка и будущие задачи

Если первый марсианский вертолет прибыл, будучи закрепленным под марсоходом Perseverance, то аппараты Скйфалл будут отправлены самостоятельно, без тяжелого ровера. Поэтому NASA предстоит разработать отдельный процесс для доставки, развертывания и первичной проверки этих устройств. Три вертолета будут совместно исследовать различные регионы Марса, что позволит быстрее собирать данные о сложном рельефе и структуре поверхности.

Миссию планируется запустить в конце 2028 года с помощью ракеты с ядерно-электрической двигательной установкой. Ожидается, что проект продемонстрирует возможности научного зондирования флота малых автономных летательных аппаратов и станет следующим важным этапом технологий, протестированных Ingenuity.

NASAМарсSkyfallIngenuityКосмические технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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