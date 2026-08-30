«Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша»: Шомуродов и Файзуллаев в основном составе?

·63·Спорт
«Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша»: Шомуродов и Файзуллаев в основном составе?

3-й тур турецкой Суперлиги обещает быть очень интересным и захватывающим для узбекских любителей футбола. В рамках этого тура стамбульский клуб «Башакшехир» примет на своем поле команду «Касымпаша». Официальная заявка, опубликованная перед этим матчем, который начнется в 23:30 по ташкентскому времени, обрадовала всех узбекских болельщиков.

Ведущий нападающий национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и талантливый вингер Аббосбек Файзуллаев выйдут на поле в стартовом составе «Башакшехира» с первых минут.

Узбекский дуэт в линии атаки: Составы известны

Тренерский штаб «Башакшехира» выбрал самую сильную атакующую схему на игру против «Касымпаши»:

  • Основной состав «Башакшехира»: Мухаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Умут, Ольсен, Шомуродов, Файзуллаев, Бозок;

  • Тактические возможности: Ожидается, что бомбардирские навыки Шомуродова в центре и быстрые, креативные передачи Файзуллаева на фланге резко повысят атакующий потенциал «Башакшехира».

Борьба за важную победу в 3-м туре

Три очка имеют важное значение для обеих команд в стамбульском дерби:

  • Борьба в турнире: «Башакшехир», претендующий на высокие места со старта сезона, нацелен на победу перед своими болельщиками;

  • Большое доверие к нашим легионерам: Попадание обоих узбекских футболистов в основной состав одновременно свидетельствует об их месте в команде и высоком доверии со стороны тренерского штаба.

Заявка на матч

  • Турецкая Суперлига. 3-й тур

  • «Башакшехир» — «Касымпаша»

  • Время начала: 23:30 (по ташкентскому времени)

  • Состав «Башакшехира»: Мухаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Умут, Ольсен, Шомуродов, Файзуллаев, Бозок.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Реал» разгромил «Малагу» и единолично возглавил Ла Лигу!«Реал» разгромил «Малагу» и единолично возглавил Ла Лигу!Вчера, 22:20АПЛ, 2-й тур: «Сандерленд» обыграл «Фулхэм», «Лидс» и «Брентфорд» поделили очкиАПЛ, 2-й тур: «Сандерленд» обыграл «Фулхэм», «Лидс» и «Брентфорд» поделили очкиВчера, 21:09«Навбахор» благодаря голу Жиянова выбил «Насаф» из кубка!«Навбахор» благодаря голу Жиянова выбил «Насаф» из кубка!Вчера, 21:05Ужасающий триллер: «Челси» и «Брайтон» выдали матч года в АПЛ!Ужасающий триллер: «Челси» и «Брайтон» выдали матч года в АПЛ!Вчера, 20:28Ла Лига: Объявлены стартовые составы на матч «Реал» — «Малага»Ла Лига: Объявлены стартовые составы на матч «Реал» — «Малага»Вчера, 19:404 матча, 4 победы: Каримов помог «Лугано» удержать победу4 матча, 4 победы: Каримов помог «Лугано» удержать победуВчера, 19:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)