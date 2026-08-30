«Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша»: Шомуродов и Файзуллаев в основном составе?

3-й тур турецкой Суперлиги обещает быть очень интересным и захватывающим для узбекских любителей футбола. В рамках этого тура стамбульский клуб «Башакшехир» примет на своем поле команду «Касымпаша». Официальная заявка, опубликованная перед этим матчем, который начнется в 23:30 по ташкентскому времени, обрадовала всех узбекских болельщиков.

Ведущий нападающий национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и талантливый вингер Аббосбек Файзуллаев выйдут на поле в стартовом составе «Башакшехира» с первых минут.

Узбекский дуэт в линии атаки: Составы известны

Тренерский штаб «Башакшехира» выбрал самую сильную атакующую схему на игру против «Касымпаши»:

Основной состав «Башакшехира»: Мухаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен, Умут, Ольсен, Шомуродов , Файзуллаев , Бозок;

Тактические возможности: Ожидается, что бомбардирские навыки Шомуродова в центре и быстрые, креативные передачи Файзуллаева на фланге резко повысят атакующий потенциал «Башакшехира».

Борьба за важную победу в 3-м туре

Три очка имеют важное значение для обеих команд в стамбульском дерби:

Борьба в турнире: «Башакшехир», претендующий на высокие места со старта сезона, нацелен на победу перед своими болельщиками;

Большое доверие к нашим легионерам: Попадание обоих узбекских футболистов в основной состав одновременно свидетельствует об их месте в команде и высоком доверии со стороны тренерского штаба.

Заявка на матч