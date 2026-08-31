Hyundai представила свой первый брутальный рамный внедорожник Булдер

·11·Авто
Hyundai представила свой первый брутальный рамный внедорожник Булдер

Южнокорейская компания Hyundai готовится совершить серьезный прорыв на автомобильном рынке. По данным иксбт.ком, бренд готовится впервые представить полноценный рамный внедорожник — модель Hyundai Булдер. Ожидается, что этот автомобиль станет достойной альтернативой таким популярным и тщательно отобранным конкурентам, как Ford Bronco, Jeep Вранглер и Toyota 4Руннер. Внешний вид новинки был раскрыт благодаря патентным изображениям, зарегистрированным в Индии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Стало известно, что серийная модель, отраженная в патенте, очень похожа на концепт, ранее представленный публике на автосалоне в Нью-Йорке. Эта концепция определяет будущую стратегию корейского автогиганта, показывая, что компания не ограничится производством только кроссоверов, а будет активно выходить в сегмент настоящих внедорожников. Инженеры Hyundai официально подтвердили, что работают над созданием новой специальной рамной платформы, которая в будущем послужит основой для среднеразмерного пикапа.

Брутальный внешний вид и современные технологии

Согласно патентным материалам, серийный Hyundai Булдер сохранит острый и агрессивный облик прототипа. Почти вертикальная передняя часть автомобиля, компактные прямоугольные фары с особыми вертикальными световыми элементами, мощная нижняя защита, буксировочные проушины и широкие квадратные колесные арки свидетельствуют о его серьезном характере. Исходный концепт был оснащен 37-дюймовыми внедорожными шинами, внешним запасным колесом на задней двери и опускающимся задним стеклом. Какие из этих решений дойдут до конвейера, пока держится в секрете.

В салоне автомобиля ожидается сочетание традиционных физических кнопок для управления внедорожными режимами и современных решений. В частности, планируется установка мультимедийной системы Плеос Коннект на базе Android Autoмотиве. Эта система будет включать в себя навигацию, магазин приложений, возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» и голосового помощника по имени Глео.

Технические возможности и ожидаемые двигатели

С инженерной точки зрения предполагается, что Hyundai Булдер будет оснащен системой полного привода, блокировками переднего и заднего дифференциалов, понижающей передачей, а также независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом. Кроме того, автомобиль может получить необычные функции, такие как «танковый разворот». Хотя гамма двигателей официально еще не объявлена полностью, обсуждаются следующие варианты:

  • Гибридная система на базе 2,5-литрового турбомотора мощностью около 330 л.с.
  • Подзаряжаемый гибрид (PHEV) мощностью около 400 л.с.
  • Полностью электрическая версия
  • 2,2-литровый турбодизель мощностью 207 л.с., позаимствованный у модели Kia Тасман для некоторых рынков
Вопрос платформы остается открытым. Хотя этот внедорожник может быть унифицирован с рамным пикапом Тасман, некоторые источники утверждают, что создается совершенно новая архитектура с особым акцентом на рынок Северной Америки. В качестве производственной площадки рассматривается завод Hyundai в штате Джорджия.

HyundaiBoulderВнедорожникАвтоновостиКроссовер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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