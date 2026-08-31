Hyundai представила свой первый брутальный рамный внедорожник Булдер

Южнокорейская компания Hyundai готовится совершить серьезный прорыв на автомобильном рынке. По данным иксбт.ком, бренд готовится впервые представить полноценный рамный внедорожник — модель Hyundai Булдер. Ожидается, что этот автомобиль станет достойной альтернативой таким популярным и тщательно отобранным конкурентам, как Ford Bronco, Jeep Вранглер и Toyota 4Руннер. Внешний вид новинки был раскрыт благодаря патентным изображениям, зарегистрированным в Индии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Стало известно, что серийная модель, отраженная в патенте, очень похожа на концепт, ранее представленный публике на автосалоне в Нью-Йорке. Эта концепция определяет будущую стратегию корейского автогиганта, показывая, что компания не ограничится производством только кроссоверов, а будет активно выходить в сегмент настоящих внедорожников. Инженеры Hyundai официально подтвердили, что работают над созданием новой специальной рамной платформы, которая в будущем послужит основой для среднеразмерного пикапа.

Брутальный внешний вид и современные технологии

Согласно патентным материалам, серийный Hyundai Булдер сохранит острый и агрессивный облик прототипа. Почти вертикальная передняя часть автомобиля, компактные прямоугольные фары с особыми вертикальными световыми элементами, мощная нижняя защита, буксировочные проушины и широкие квадратные колесные арки свидетельствуют о его серьезном характере. Исходный концепт был оснащен 37-дюймовыми внедорожными шинами, внешним запасным колесом на задней двери и опускающимся задним стеклом. Какие из этих решений дойдут до конвейера, пока держится в секрете.

В салоне автомобиля ожидается сочетание традиционных физических кнопок для управления внедорожными режимами и современных решений. В частности, планируется установка мультимедийной системы Плеос Коннект на базе Android Autoмотиве. Эта система будет включать в себя навигацию, магазин приложений, возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» и голосового помощника по имени Глео.

Технические возможности и ожидаемые двигатели

С инженерной точки зрения предполагается, что Hyundai Булдер будет оснащен системой полного привода, блокировками переднего и заднего дифференциалов, понижающей передачей, а также независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом. Кроме того, автомобиль может получить необычные функции, такие как «танковый разворот». Хотя гамма двигателей официально еще не объявлена полностью, обсуждаются следующие варианты:

Гибридная система на базе 2,5-литрового турбомотора мощностью около 330 л.с.

Подзаряжаемый гибрид (PHEV) мощностью около 400 л.с.

Полностью электрическая версия

2,2-литровый турбодизель мощностью 207 л.с., позаимствованный у модели Kia Тасман для некоторых рынков

Вопрос платформы остается открытым. Хотя этот внедорожник может быть унифицирован с рамным пикапом Тасман, некоторые источники утверждают, что создается совершенно новая архитектура с особым акцентом на рынок Северной Америки. В качестве производственной площадки рассматривается завод Hyundai в штате Джорджия.