США отклонили план Саудовской Аравии против хуситов

·36·Мир
США отклонили план Саудовской Аравии против хуситов

Появились сообщения о том, что США отклонили просьбу Саудовской Аравии о том, чтобы Вашингтон возглавил военные действия против хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на израильский телеканал КАН сообщили ряд источников.

Вашингтон выразил готовность поддержать возможную операцию Саудовской Аравии, однако дал понять, что не будет руководить ею напрямую.

Почему США не возглавляют операцию?

По имеющимся данным, одной из главных причин является текущая ситуация в Красном море.

Источники отмечают, что на данном этапе хуситы чаще атакуют суда, связанные с Саудовской Аравией, чем американские корабли. Это могло усилить осторожность Вашингтона в отношении прямого вступления в новую военную кампанию.

Вашингтон может поддержать действия Саудовской Аравии, но не желает руководить ими напрямую.

Будет ли Саудовская Аравия полагаться на собственные силы?

В последние недели Эр-Рияд уделяет повышенное внимание вопросу безопасности в Красном море. Сообщалось, что в августе под руководством Саудовской Аравии была сформирована многонациональная морская коалиция, направленная на защиту судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

В то же время поступают сведения, что США не взяли на себя прямых военных обязательств в рамках данной инициативы.

Ситуация в Красном море остается напряженной

Появились сообщения об участившихся в последние месяцы атаках хуситов на суда, связанные с Саудовской Аравией. Это ускорила усилия Эр-Рияда по укреплению мер безопасности на морских путях.

Сообщается также, что в настоящее время основное внимание США сосредоточено на других очагах напряженности на Ближнем Востоке, включая ситуацию, связанную с Ираном.

Теперь главный вопрос — как поступит Эр-Рияд?

Отказ США возглавить операцию может повлиять на дальнейшие шаги Саудовской Аравии.

С одной стороны, Эр-Рияд стремится защитить судоходство в Красном море и снизить угрозу со стороны хуситов. С другой стороны, в условиях нынешней напряженности в регионе возможности полагаться на прямое военное участие США ограничены.

В связи с этим критически важное значение приобретает дальнейшая деятельность возглавляемой Саудовской Аравией многонациональной морской инициативы.

США заявили о поддержке Эр-Рияда, но решили не возглавлять потенциальную операцию против хуситов. Теперь дальнейшее решение Саудовской Аравии может повлиять на ситуацию в регионе.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Когда может состояться встреча Путина, Трампа и Зеленского? Названо единственное условиеКогда может состояться встреча Путина, Трампа и Зеленского? Названо единственное условиеВчера, 23:04Узбекистан и Беларусь расширяют военное сотрудничество: подробности переговоров в МинскеУзбекистан и Беларусь расширяют военное сотрудничество: подробности переговоров в МинскеВчера, 22:55У берегов Кипра перевернулся паром: есть жертвыУ берегов Кипра перевернулся паром: есть жертвыВчера, 19:48Хоменеи обратился к мусульманским государствам с важным призывом...Хоменеи обратился к мусульманским государствам с важным призывом...Вчера, 19:47Свадьба под дронами: пара поженилась у линии фронта (фото)Свадьба под дронами: пара поженилась у линии фронта (фото)Вчера, 19:30В горах Алматы на высоте более 4 тысяч метров заблудились три девушкиВ горах Алматы на высоте более 4 тысяч метров заблудились три девушкиВчера, 19:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей