США отклонили план Саудовской Аравии против хуситов

Появились сообщения о том, что США отклонили просьбу Саудовской Аравии о том, чтобы Вашингтон возглавил военные действия против хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на израильский телеканал КАН сообщили ряд источников.

Вашингтон выразил готовность поддержать возможную операцию Саудовской Аравии, однако дал понять, что не будет руководить ею напрямую.

Почему США не возглавляют операцию?

По имеющимся данным, одной из главных причин является текущая ситуация в Красном море.

Источники отмечают, что на данном этапе хуситы чаще атакуют суда, связанные с Саудовской Аравией, чем американские корабли. Это могло усилить осторожность Вашингтона в отношении прямого вступления в новую военную кампанию.

Вашингтон может поддержать действия Саудовской Аравии, но не желает руководить ими напрямую.

Будет ли Саудовская Аравия полагаться на собственные силы?

В последние недели Эр-Рияд уделяет повышенное внимание вопросу безопасности в Красном море. Сообщалось, что в августе под руководством Саудовской Аравии была сформирована многонациональная морская коалиция, направленная на защиту судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

В то же время поступают сведения, что США не взяли на себя прямых военных обязательств в рамках данной инициативы.

Ситуация в Красном море остается напряженной

Появились сообщения об участившихся в последние месяцы атаках хуситов на суда, связанные с Саудовской Аравией. Это ускорила усилия Эр-Рияда по укреплению мер безопасности на морских путях.

Сообщается также, что в настоящее время основное внимание США сосредоточено на других очагах напряженности на Ближнем Востоке, включая ситуацию, связанную с Ираном.

Теперь главный вопрос — как поступит Эр-Рияд?

Отказ США возглавить операцию может повлиять на дальнейшие шаги Саудовской Аравии.

С одной стороны, Эр-Рияд стремится защитить судоходство в Красном море и снизить угрозу со стороны хуситов. С другой стороны, в условиях нынешней напряженности в регионе возможности полагаться на прямое военное участие США ограничены.

В связи с этим критически важное значение приобретает дальнейшая деятельность возглавляемой Саудовской Аравией многонациональной морской инициативы.

США заявили о поддержке Эр-Рияда, но решили не возглавлять потенциальную операцию против хуситов. Теперь дальнейшее решение Саудовской Аравии может повлиять на ситуацию в регионе.