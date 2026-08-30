Узбекистан и Беларусь расширяют военное сотрудничество: подробности переговоров в Минске

·0·Мир
Узбекистан и Беларусь расширяют военное сотрудничество: подробности переговоров в Минске

В городе Минске состоялась важная встреча, посвященная вопросам дальнейшего укрепления военного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь. Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в ходе диалога были рассмотрены перспективы развития связей двух государств в оборонной сфере.

В переговорах приняли участие министр обороны Беларуси Виктор Хренин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси, а также постоянный полномочный представитель при уставных органах СНГ Нуриддин Мамажонов.

Новые шаги в военной сфере: что обсуждалось на диалоге в Минске?

В ходе встречи стороны уделили внимание следующим важным аспектам по вопросам обороны и безопасности:

  • Перспективы военного сотрудничества: Стороны рассмотрели текущее состояние военного сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью, подробно обсудив возможности его дальнейшего укрепления и выхода на новый этап;

  • Уверенность в расширении связей: Участники встречи выразили твердую уверенность в том, что военное партнерство между двумя странами будет и впредь последовательно расширяться;

  • Подробности направлений и договоренностей: Отмечается, что конкретные пункты планируемых к подписанию соглашений и детальные подробности направлений практического сотрудничества пока не разглашаются.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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