Узбекистан и Беларусь расширяют военное сотрудничество: подробности переговоров в Минске

В городе Минске состоялась важная встреча, посвященная вопросам дальнейшего укрепления военного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь. Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в ходе диалога были рассмотрены перспективы развития связей двух государств в оборонной сфере.

В переговорах приняли участие министр обороны Беларуси Виктор Хренин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси, а также постоянный полномочный представитель при уставных органах СНГ Нуриддин Мамажонов.

Новые шаги в военной сфере: что обсуждалось на диалоге в Минске?

В ходе встречи стороны уделили внимание следующим важным аспектам по вопросам обороны и безопасности: