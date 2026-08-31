В Швеции 7 туристок попали в неловкую ситуацию на эскалаторе (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором 7 туристок в Швеции перепутали направление движения эскалатора и попытались подняться по нему вверх.

Сообщается, что женщины примерно 10 минут шли против движения работающего эскалатора, пытаясь забраться наверх.

Позже им помог случайный прохожий, который указал на правильный эскалатор, ведущий наверх.

Инцидент вызвал множество шуток и комментариев в соцсетях.