Starlink вышла на рынок Уганды с высокоскоростным спутниковым интернетом

Компания Starlink, один из лидеров в сфере космических технологий, официально объявила о запуске своего высокоскоростного спутникового интернета в Уганде, одном из ключевых государств Африки. Этот шаг открывает для населения страны возможности улучшения интернет-соединения, включая доступ к надежной сети с низкой задержкой даже в отдаленных и труднодоступных районах. Согласно данным иксбт.ком, теперь пользователи могут оформить заказ через официальный сайт Starlink и подключиться к данной услуге. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В последнее время сеть Starlink, принадлежащая компании SpaceX, значительно укрепляет свои позиции на Африканском континенте. В частности, ранее компания уже вышла на рынки Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Центральноафриканской Республики. Отмечается, что к началу 2026 года спутниковый интернет будет активно работать более чем в 20 странах Африки, продолжая расширять свое покрытие.

Расширение на африканском рынке и ценовая политика

Широкое распространение услуг Starlink создает серьезную конкуренцию традиционным интернет-провайдерам в регионе. В некоторых африканских странах стоимость спутникового интернета обходится даже дешевле, чем сетевые услуги, предлагаемые местными ведущими провайдерами. Например, в Республике Кения базовый ежемесячный тариф Starlink составляет всего 10 долларов, что способствует дальнейшему расширению клиентской базы компании в регионе.

В то же время SpaceX предпринимает важные шаги по развитию не только стационарных интернет-сетей, но и направления мобильной связи. В частности, на этой неделе было подписано официальное соглашение между SpaceX и крупной венгерской телекоммуникационной и оборонной группой 4иГ о запуске услуги Starlink Мобиле. Ожидается, что это сотрудничество выведет качество мобильной связи и интернет-услуг на новый уровень в будущем.