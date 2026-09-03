Моуринью ответил на критику Ла Лиги: «Это вам не Франция и не Германия!»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью категорически отверг мнения о том, что уровень чемпионата Испании (Ла Лига) упал и побеждать там стало проще. Португальский специалист сопоставил период, когда сам руководил командой в 2010–2013 годах, с нынешней ситуацией и подчеркнул, что конкуренция в Испании по-прежнему сильна.

На пресс-конференции перед очередным матчем «особенный» открыто высказал свое мнение:

«Верно ли говорить, что уровень Ла Лиги снизился, а побеждать стало легко? Нет, абсолютно нет», – заявил Моуринью.

Моуринью отметил силу не только грандов, но и других клубов. По его словам, в Испании очень много крепких команд. В качестве конкретных примеров тренер назвал «Барселону», «Атлетико», «Вильярреал» и завтрашнего соперника – «Бетис».

Моуринью также сравнил Ла Лигу с другими топ-чемпионатами: «Ла Лига – очень сложный чемпионат. В Германии и Франции команды еще до начала сезона могут предсказать, кто выиграет лигу. В Испании же дело обстоит иначе», – подчеркнул португальский специалист.

Напомним, завтра, 4 сентября, мадридский «Реал» на своем поле проведет важнейший матч как раз против «Бетиса». Тренер предупредил журналистов: «Завтра вы увидите, насколько силен «Бетис».

А как вы считаете, есть ли доля правды в словах Жозе Моуринью? Действительно ли уровень Ла Лиги выше и менее предсказуем, чем чемпионаты Германии и Франции? Какого результата вы ждете от предстоящего противостояния «Реала» и «Бетиса»? Оставляйте свои мысли в комментариях!