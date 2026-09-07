Представлен модуль памяти ЛПДДР5Кс ЛПКАММ2 емкостью 96 GB для ноутбуков

Компания Крйстал Меморй Течнологй официально представила инновационный модуль оперативной памяти ЛПДДР5Кс ЛПКАММ2, предназначенный для современных ноутбуков и портативных компьютеров. Согласно данным Иксбт.ком, топовая версия этого передового устройства обладает емкостью 96 GB, а скорость передачи данных достигает 9600 МТ/с. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый формат памяти привлекает внимание своими крайне компактными размерами. Производитель отмечает, что габариты модуля составляют всего 78×23×3 миллиметра. Это позволяет успешно использовать его даже в самых тонких и легких ноутбуках.

Технические преимущества и эффективность

Представленный модуль ЛПКАММ2 обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционной памятью формата ДДР5 СО-ДИММ. В частности, новое решение позволяет сократить площадь материнской платы, выделенную под память, примерно на 60 процентов.

Также показатель энергопотребления снизился на 50 процентов, а общая энергоэффективность выросла примерно на 70 процентов. Столь высокие результаты были достигнуты за счет более коротких линий передачи сигнала и прямого подключения.

Такой конструктивный подход обеспечивает сохранение целостности сигнала даже на высоких скоростях. В результате модуль сочетает в себе высокую пропускную способность и низкое энергопотребление, что крайне важно для производительных ноутбуков.

Модельный ряд и перспективы на будущее

Производитель не ограничился только топовой версией, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. Помимо флагманской модификации на 96 GB, покупателям будут предложены варианты емкостью 16 GB, 32 GB и 64 GB.

В настоящее время Крйстал Меморй Течнологй провела тестирование новых модулей памяти на платформах ведущих мировых производителей ПК. Поскольку проверки на совместимость успешно завершены, ожидается, что в ближайшем будущем коммерческие ноутбуки с этой передовой памятью появятся на рынке.