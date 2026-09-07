Представлен модуль памяти ЛПДДР5Кс ЛПКАММ2 емкостью 96 GB для ноутбуков

·33·Технологии
Представлен модуль памяти ЛПДДР5Кс ЛПКАММ2 емкостью 96 GB для ноутбуков

Компания Крйстал Меморй Течнологй официально представила инновационный модуль оперативной памяти ЛПДДР5Кс ЛПКАММ2, предназначенный для современных ноутбуков и портативных компьютеров. Согласно данным Иксбт.ком, топовая версия этого передового устройства обладает емкостью 96 GB, а скорость передачи данных достигает 9600 МТ/с. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый формат памяти привлекает внимание своими крайне компактными размерами. Производитель отмечает, что габариты модуля составляют всего 78×23×3 миллиметра. Это позволяет успешно использовать его даже в самых тонких и легких ноутбуках.

Технические преимущества и эффективность

Представленный модуль ЛПКАММ2 обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционной памятью формата ДДР5 СО-ДИММ. В частности, новое решение позволяет сократить площадь материнской платы, выделенную под память, примерно на 60 процентов.

Также показатель энергопотребления снизился на 50 процентов, а общая энергоэффективность выросла примерно на 70 процентов. Столь высокие результаты были достигнуты за счет более коротких линий передачи сигнала и прямого подключения.

Такой конструктивный подход обеспечивает сохранение целостности сигнала даже на высоких скоростях. В результате модуль сочетает в себе высокую пропускную способность и низкое энергопотребление, что крайне важно для производительных ноутбуков.

Модельный ряд и перспективы на будущее

Производитель не ограничился только топовой версией, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. Помимо флагманской модификации на 96 GB, покупателям будут предложены варианты емкостью 16 GB, 32 GB и 64 GB.

В настоящее время Крйстал Меморй Течнологй провела тестирование новых модулей памяти на платформах ведущих мировых производителей ПК. Поскольку проверки на совместимость успешно завершены, ожидается, что в ближайшем будущем коммерческие ноутбуки с этой передовой памятью появятся на рынке.

LPCAMM2LPDDR5XОперативная памятьНоутбукиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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