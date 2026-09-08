Неожиданный фаворит ЛЧ занял 1-е место — Сенсационный рейтинг

В преддверии нового сезона Лиги чемпионов УЕФА авторитетные издания начали публиковать свои прогнозы. На этот раз рейтинг, представленный ESPN, вызвал бурные обсуждения среди болельщиков. Кто, по мнению экспертов, поднимет кубок еврокубка в этом сезоне и кто является главными претендентами? В конце статьи мы раскроем секрет неожиданного аутсайдера, удивившего всех в рейтинге, и представим полный список первой десятки.

Острая борьба среди журналистов: не тот клуб, которого все ждали!

Данный рейтинг был составлен при участии 19 опытных корреспондентов и экспертов издания Медиасет, которых попросили определить клубы, способные войти в десятку сильнейших. Согласно правилам рейтинга, 1-е место означает будущего чемпиона, а 10-е — аутсайдера, способного всех удивить.

Главная сенсация: Среди сотрудников ESPN больше всего первых мест получил французский гранд «ПСЖ» — за него проголосовали 9 журналистов.

Преследователь: Амбициозную английскую команду «Арсенал» 5 экспертов посчитали достойной победы.

«В этом сезоне на европейских аренах наряду с традиционными фаворитами за главный трофей будут вести серьезную борьбу и неожиданные команды», — говорится в анализе специалистов.

Десятка сильнейших Лиги чемпионов: как распределились топ-клубы?

Десятка сильнейших, сформированная по мнению экспертов, выглядит следующим образом:

Место Клубы Статус по мнению экспертов 1 «ПСЖ» Главный фаворит (9 голосов за первое место) 2 «Арсенал» Главный преследователь (5 голосов за первое место) 3 «Бавария» Постоянный претендент 4 «Барселона» Гранд в эпоху возрождения 5 «Реал Мадрид» Опытный король турнира 6 «Манчестер Сити» Стабильная и опасная машина 7 «Интер» Тактический боец на пути к успеху 8 «Ливерпуль» Высокотемповая атакующая сила 9 «Атлетико» Крепкая и боевитая команда 10 «Манчестер Юнайтед» Удивляющий аутсайдер (10-е место)

В чем решение и главная интрига?

Хотя многие привыкли видеть в этом списке традиционных чемпионов, самый удивительный аспект заключается в том,, что 10-е место в рейтинге досталось аутсайдеру, который поразил всех. По мнению экспертов, именно загадочное состояние «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и их неожиданные шаги придают турниру особую интригу.

Как вы думаете, действительно ли «ПСЖ» достоин победы в Лиге чемпионов в этом сезоне, или на пьедестал поднимется другой клуб? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой интересной новостью с друзьями-футбольными фанатами!