Неожиданный фаворит ЛЧ занял 1-е место — Сенсационный рейтинг
В преддверии нового сезона Лиги чемпионов УЕФА авторитетные издания начали публиковать свои прогнозы. На этот раз рейтинг, представленный ESPN, вызвал бурные обсуждения среди болельщиков. Кто, по мнению экспертов, поднимет кубок еврокубка в этом сезоне и кто является главными претендентами? В конце статьи мы раскроем секрет неожиданного аутсайдера, удивившего всех в рейтинге, и представим полный список первой десятки.
Острая борьба среди журналистов: не тот клуб, которого все ждали!
Данный рейтинг был составлен при участии 19 опытных корреспондентов и экспертов издания Медиасет, которых попросили определить клубы, способные войти в десятку сильнейших. Согласно правилам рейтинга, 1-е место означает будущего чемпиона, а 10-е — аутсайдера, способного всех удивить.
Главная сенсация: Среди сотрудников ESPN больше всего первых мест получил французский гранд «ПСЖ» — за него проголосовали 9 журналистов.
Преследователь: Амбициозную английскую команду «Арсенал» 5 экспертов посчитали достойной победы.
«В этом сезоне на европейских аренах наряду с традиционными фаворитами за главный трофей будут вести серьезную борьбу и неожиданные команды», — говорится в анализе специалистов.
Десятка сильнейших Лиги чемпионов: как распределились топ-клубы?
Десятка сильнейших, сформированная по мнению экспертов, выглядит следующим образом:
Место
Клубы
Статус по мнению экспертов
1
«ПСЖ»
Главный фаворит (9 голосов за первое место)
2
«Арсенал»
Главный преследователь (5 голосов за первое место)
3
«Бавария»
Постоянный претендент
4
«Барселона»
Гранд в эпоху возрождения
5
«Реал Мадрид»
Опытный король турнира
6
Стабильная и опасная машина
7
«Интер»
Тактический боец на пути к успеху
8
«Ливерпуль»
Высокотемповая атакующая сила
9
«Атлетико»
Крепкая и боевитая команда
10
Удивляющий аутсайдер (10-е место)
В чем решение и главная интрига?
Хотя многие привыкли видеть в этом списке традиционных чемпионов, самый удивительный аспект заключается в том,, что 10-е место в рейтинге досталось аутсайдеру, который поразил всех. По мнению экспертов, именно загадочное состояние «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и их неожиданные шаги придают турниру особую интригу.
Как вы думаете, действительно ли «ПСЖ» достоин победы в Лиге чемпионов в этом сезоне, или на пьедестал поднимется другой клуб? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой интересной новостью с друзьями-футбольными фанатами!
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