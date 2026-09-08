Неожиданный фаворит ЛЧ занял 1-е место — Сенсационный рейтинг

·70·Спорт
Неожиданный фаворит ЛЧ занял 1-е место — Сенсационный рейтинг

В преддверии нового сезона Лиги чемпионов УЕФА авторитетные издания начали публиковать свои прогнозы. На этот раз рейтинг, представленный ESPN, вызвал бурные обсуждения среди болельщиков. Кто, по мнению экспертов, поднимет кубок еврокубка в этом сезоне и кто является главными претендентами? В конце статьи мы раскроем секрет неожиданного аутсайдера, удивившего всех в рейтинге, и представим полный список первой десятки.

Острая борьба среди журналистов: не тот клуб, которого все ждали!

Данный рейтинг был составлен при участии 19 опытных корреспондентов и экспертов издания Медиасет, которых попросили определить клубы, способные войти в десятку сильнейших. Согласно правилам рейтинга, 1-е место означает будущего чемпиона, а 10-е — аутсайдера, способного всех удивить.

  • Главная сенсация: Среди сотрудников ESPN больше всего первых мест получил французский гранд «ПСЖ» — за него проголосовали 9 журналистов.

  • Преследователь: Амбициозную английскую команду «Арсенал» 5 экспертов посчитали достойной победы.

«В этом сезоне на европейских аренах наряду с традиционными фаворитами за главный трофей будут вести серьезную борьбу и неожиданные команды», — говорится в анализе специалистов.

Десятка сильнейших Лиги чемпионов: как распределились топ-клубы?

Десятка сильнейших, сформированная по мнению экспертов, выглядит следующим образом:

Место

Клубы

Статус по мнению экспертов

1

«ПСЖ»

Главный фаворит (9 голосов за первое место)

2

«Арсенал»

Главный преследователь (5 голосов за первое место)

3

«Бавария»

Постоянный претендент

4

«Барселона»

Гранд в эпоху возрождения

5

«Реал Мадрид»

Опытный король турнира

6

«Манчестер Сити»

Стабильная и опасная машина

7

«Интер»

Тактический боец на пути к успеху

8

«Ливерпуль»

Высокотемповая атакующая сила

9

«Атлетико»

Крепкая и боевитая команда

10

«Манчестер Юнайтед»

Удивляющий аутсайдер (10-е место)

В чем решение и главная интрига?

Хотя многие привыкли видеть в этом списке традиционных чемпионов, самый удивительный аспект заключается в том,, что 10-е место в рейтинге досталось аутсайдеру, который поразил всех. По мнению экспертов, именно загадочное состояние «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и их неожиданные шаги придают турниру особую интригу.

Как вы думаете, действительно ли «ПСЖ» достоин победы в Лиге чемпионов в этом сезоне, или на пьедестал поднимется другой клуб? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой интересной новостью с друзьями-футбольными фанатами!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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