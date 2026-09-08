Из черепа лошади выросли два зуба

·0·Мир
Из черепа лошади выросли два зуба

В Великобритании ветеринары, исследовав припухлость под ухом у валлийского пони по кличке Кинг, столкнулись с поразительным случаем. Выяснилось, что опухоль — это вовсе не обычный абсцесс, а дентигерозная киста, внутри которой выросли почти полноразмерные два зуба, расположившиеся в черепе пони.

Специалисты называют такое явление «ушным зубом». Это редкий врожденный дефект развития, при котором зубная ткань формируется в необычном месте. Случай же Кинга еще более необычен — внутри одной кисты сформировалось сразу два зуба.

Двухлетний Кинг был найден привязанным недалеко от города Брэдфорд в Западном Йоркшире. После сообщений о его состоянии пони доставили в спасательный центр Penny Farm организации World Horse Welfare недалеко от Блэкпула.

Во время сложной операции Кинг находился под общей анестезией. Специалисты работали несколько часов, чтобы не повредить жизненно важные структуры, и удалили новообразования. Эксперты из Oakhill Vets и раньше сталкивались с подобными кистами, но еще никогда не видели, чтобы в одной кисте находилось сразу два таких крупных зуба.

Jarrohlar itning qulog‘ida jarrohlik amaliyotini bajarmoqdalar.

После операции Кинг успешно восстановился и теперь стал здоровым и счастливым пони. Ветеринары отметили, что без лечения киста могла бы вызвать пожизненную боль, осложнения и абсцессы.

Кинга нашла сотрудница организации Сара Такер в октябре прошлого года. Пони и раньше несколько раз нуждался в помощи: он соскользнул по склону в канаву, а в другой раз сбежал и выбежал на главную дорогу. Поскольку владелец не нашлся, Кинга увезли в безопасное место, а затем передали в ведение World Horse Welfare.

Сейчас трехлетний Кинг готов к передаче новому хозяину. Благотворительная организация сообщила, что некогда исхудавший пони, столкнувшийся с серьезной проблемой, значительно окреп под их опекой и теперь делает шаги навстречу светлому будущему.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп кардинально изменил имидж: вместо знаменитых светлых волос — темно-каштановыеТрамп кардинально изменил имидж: вместо знаменитых светлых волос — темно-каштановыеВчера, 21:59Последнее объятие палестинской женщины: тяжелая судьба за оливковым деревомПоследнее объятие палестинской женщины: тяжелая судьба за оливковым деревомВчера, 20:53«Луна теперь наша!»: Дональд Трамп выдвинул новые территориальные претензии«Луна теперь наша!»: Дональд Трамп выдвинул новые территориальные претензииВчера, 10:20Страшная авиакатастрофа в Майами: грузовой «Boeing» компании «Amazon» выкатился за пределы полосыСтрашная авиакатастрофа в Майами: грузовой «Boeing» компании «Amazon» выкатился за пределы полосыВчера, 10:15Политическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в СаксонииПолитическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в СаксонииВчера, 09:58Огромное противостояние в Ормузском проливе: Судоходство сократилось до рекордного минимумаОгромное противостояние в Ормузском проливе: Судоходство сократилось до рекордного минимумаВчера, 09:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами