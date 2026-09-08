Из черепа лошади выросли два зуба

В Великобритании ветеринары, исследовав припухлость под ухом у валлийского пони по кличке Кинг, столкнулись с поразительным случаем. Выяснилось, что опухоль — это вовсе не обычный абсцесс, а дентигерозная киста, внутри которой выросли почти полноразмерные два зуба, расположившиеся в черепе пони.

Специалисты называют такое явление «ушным зубом». Это редкий врожденный дефект развития, при котором зубная ткань формируется в необычном месте. Случай же Кинга еще более необычен — внутри одной кисты сформировалось сразу два зуба.

Двухлетний Кинг был найден привязанным недалеко от города Брэдфорд в Западном Йоркшире. После сообщений о его состоянии пони доставили в спасательный центр Penny Farm организации World Horse Welfare недалеко от Блэкпула.

Во время сложной операции Кинг находился под общей анестезией. Специалисты работали несколько часов, чтобы не повредить жизненно важные структуры, и удалили новообразования. Эксперты из Oakhill Vets и раньше сталкивались с подобными кистами, но еще никогда не видели, чтобы в одной кисте находилось сразу два таких крупных зуба.

После операции Кинг успешно восстановился и теперь стал здоровым и счастливым пони. Ветеринары отметили, что без лечения киста могла бы вызвать пожизненную боль, осложнения и абсцессы.

Кинга нашла сотрудница организации Сара Такер в октябре прошлого года. Пони и раньше несколько раз нуждался в помощи: он соскользнул по склону в канаву, а в другой раз сбежал и выбежал на главную дорогу. Поскольку владелец не нашлся, Кинга увезли в безопасное место, а затем передали в ведение World Horse Welfare.

Сейчас трехлетний Кинг готов к передаче новому хозяину. Благотворительная организация сообщила, что некогда исхудавший пони, столкнувшийся с серьезной проблемой, значительно окреп под их опекой и теперь делает шаги навстречу светлому будущему.