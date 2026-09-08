Кристоф Дюгарри раскритиковал мечту Килиана Мбаппе о «Золотом мяче»

·4·Спорт
Кристоф Дюгарри раскритиковал мечту Килиана Мбаппе о «Золотом мяче»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри резко отреагировал на заявления звезды «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе о личных наградах. Чемпион мира 1998 года назвал стремление форварда завоевать «Золотой мяч» и его публичные высказывания об этом пренебрежением интересами команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной изданием Goal.com, отношения между легендами французского футбола и представителями нынешнего поколения не всегда складывались гладко. Однако Дюгарри жестко осудил погоню Килиана Мбаппе за личными достижениями, подчеркнув, что в действиях игрока не хватает скромности. Бывший нападающий отметил, что такая открытая пропаганда личных амбиций не подобает статусу игрока.

Капитанская ответственность и личные амбиции

Килиан Мбаппе, являющийся капитаном сборной Франции, не скрывает своих личных амбиций. Однако именно этот фактор вызвал гнев ветерана футбола. Кристоф Дюгарри в своем выступлении открыто раскритиковал действия нападающего.

По словам Дюгарри, столь открытое требование личной награды от футболиста уровня капитана национальной сборной является неверным подходом. Бывший игрок охарактеризовал эту ситуацию как ребяческую и прискорбную.

«Реал Мадрид» и признание

Килиан Мбаппе, в свою очередь, подчеркивал, что переход в мадридский клуб сделает его одним из главных претендентов на эту престижную награду. По мнению форварда, игра за сильнейшую команду мира автоматически обеспечивает нахождение в центре внимания.

В современном футбольном мире баланс между личными наградами и командными успехами постоянно находится в центре дискуссий. Слова Мбаппе и критика со стороны ветеранов только подогрели эти споры.

Килиан МбаппеКристоф ДюгарриЗолотой мячРеал МадридФранция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

11 сильнейших игроков недели в Суперлиге: объявлена символическая сборная 20-го тура11 сильнейших игроков недели в Суперлиге: объявлена символическая сборная 20-го тураВчера, 22:28«Глядя в зеркало, я не узнал себя!»: Илия Топурия «взорвался» из-за своего страшного поражения«Глядя в зеркало, я не узнал себя!»: Илия Топурия «взорвался» из-за своего страшного пораженияВчера, 22:23Равшан Хайдаров объявил окончательный состав олимпийской сборной Узбекистана (У-23) на турнир в ЯпонииРавшан Хайдаров объявил окончательный состав олимпийской сборной Узбекистана (У-23) на турнир в ЯпонииВчера, 20:31Мераб Двалишвили назвал имя самого трудного соперника в своей карьере...Мераб Двалишвили назвал имя самого трудного соперника в своей карьере...Вчера, 20:25С 19-го места на вершину пьедестала: 20-летний Антонелли сотворил чудо в МонцеС 19-го места на вершину пьедестала: 20-летний Антонелли сотворил чудо в МонцеВчера, 20:23«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном РузибоевымВчера, 20:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове