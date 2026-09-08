Кристоф Дюгарри раскритиковал мечту Килиана Мбаппе о «Золотом мяче»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри резко отреагировал на заявления звезды «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе о личных наградах. Чемпион мира 1998 года назвал стремление форварда завоевать «Золотой мяч» и его публичные высказывания об этом пренебрежением интересами команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной изданием Goal.com, отношения между легендами французского футбола и представителями нынешнего поколения не всегда складывались гладко. Однако Дюгарри жестко осудил погоню Килиана Мбаппе за личными достижениями, подчеркнув, что в действиях игрока не хватает скромности. Бывший нападающий отметил, что такая открытая пропаганда личных амбиций не подобает статусу игрока.

Капитанская ответственность и личные амбиции

Килиан Мбаппе , являющийся капитаном сборной Франции, не скрывает своих личных амбиций. Однако именно этот фактор вызвал гнев ветерана футбола. Кристоф Дюгарри в своем выступлении открыто раскритиковал действия нападающего.

По словам Дюгарри, столь открытое требование личной награды от футболиста уровня капитана национальной сборной является неверным подходом. Бывший игрок охарактеризовал эту ситуацию как ребяческую и прискорбную.

«Реал Мадрид» и признание

Килиан Мбаппе, в свою очередь, подчеркивал, что переход в мадридский клуб сделает его одним из главных претендентов на эту престижную награду. По мнению форварда, игра за сильнейшую команду мира автоматически обеспечивает нахождение в центре внимания.

В современном футбольном мире баланс между личными наградами и командными успехами постоянно находится в центре дискуссий. Слова Мбаппе и критика со стороны ветеранов только подогрели эти споры.