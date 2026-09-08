Sony вернула легендарные наушники ВХ-1000КсМ4 в новой версии

·3·Технологии
Sony вернула легендарные наушники ВХ-1000КсМ4 в новой версии

Японский технологический гигант Sony вновь выпустил на рынок один из своих самых популярных и любимых покупателями гаджетов. Согласно ранее обсуждавшимся в сети утечкам, о которых пишет издание иксбт.ком, компания официально представила новую модель беспроводных наушников под названием ВХ-1000КсМ4К. По сути, это возвращение легендарной модели ВХ-1000КсМ4 на рынок с косметическими изменениями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из аспектов, который больше всего интересовал экспертов и покупателей, стала цена устройства. В ранних слухах предполагалось, что новые наушники будут стоить около 250 долларов в США. Однако, согласно официально объявленным данным, эти сообщения не подтвердились, и стартовая цена без учета налогов составила 300 долларов. По мнению экспертов, Sony, возможно, планировала продавать продукт дешевле, но в последний момент изменила маркетинговую стратегию.

Внешний вид и цветовая палитра

Дизайн и конструкция устройства остались неизменными, сохранив все привычные удобства предыдущего поколения. Вес наушников также остался прежним — всего 253 грамма. Это гарантирует отсутствие чувства усталости даже при длительном использовании.

Тем не менее, во внешнем виде есть приятные новшества. Покупатели теперь могут приобрести эту модель в трех цветовых вариантах. К традиционным черному и серому цветам в этот раз добавился новый привлекательный фиолетовый. Это позволяет пользователям еще ярче подчеркнуть свой стиль.

Технические возможности и новые функции

О каких-либо значительных революционных изменениях в качестве звука, технологии активного шумоподавления или других основных функциях пока неизвестно. На презентации Sony особо отметила лишь добавление нового 10-полосного эквалайзера для настройки звука. Также в списке технических характеристик указана поддержка новейшего поколения технологии Bluetooth 6.0.

Емкость аккумулятора и показатели автономности остались на уровне предыдущей модели. Наушники обеспечивают до 27 часов непрерывного прослушивания музыки с включенной функцией активного шумоподавления и до 34 часов — с выключенной. Эти показатели остаются достаточно высокими для повседневного использования.

SonyНаушникиТехнологииГаджетыBluetooth
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ожидаемая презентация Apple и подробности о первом складном iPhoneОжидаемая презентация Apple и подробности о первом складном iPhoneВчера, 20:54Уязвимости в телевизорах ЛГ: вопросы записи звука и безопасностиУязвимости в телевизорах ЛГ: вопросы записи звука и безопасностиВчера, 20:24Представлен модуль памяти ЛПДДР5Кс ЛПКАММ2 емкостью 96 GB для ноутбуковПредставлен модуль памяти ЛПДДР5Кс ЛПКАММ2 емкостью 96 GB для ноутбуковВчера, 19:20Бюджетный смартфон Samsung Galaxy А07с поступил в продажуБюджетный смартфон Samsung Galaxy А07с поступил в продажуВчера, 18:57Xiaomi представила первый в мире смартфон 18 Фолд с чипом Ксринг О3 и памятью ЛПДДР6Xiaomi представила первый в мире смартфон 18 Фолд с чипом Ксринг О3 и памятью ЛПДДР6Вчера, 18:26Представлен Huawei Мате КсТ 2: трехсекционный складной смартфон толщиной 3,5 ммПредставлен Huawei Мате КсТ 2: трехсекционный складной смартфон толщиной 3,5 ммВчера, 16:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8