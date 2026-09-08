Sony вернула легендарные наушники ВХ-1000КсМ4 в новой версии

Японский технологический гигант Sony вновь выпустил на рынок один из своих самых популярных и любимых покупателями гаджетов. Согласно ранее обсуждавшимся в сети утечкам, о которых пишет издание иксбт.ком, компания официально представила новую модель беспроводных наушников под названием ВХ-1000КсМ4К. По сути, это возвращение легендарной модели ВХ-1000КсМ4 на рынок с косметическими изменениями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из аспектов, который больше всего интересовал экспертов и покупателей, стала цена устройства. В ранних слухах предполагалось, что новые наушники будут стоить около 250 долларов в США. Однако, согласно официально объявленным данным, эти сообщения не подтвердились, и стартовая цена без учета налогов составила 300 долларов. По мнению экспертов, Sony, возможно, планировала продавать продукт дешевле, но в последний момент изменила маркетинговую стратегию.

Внешний вид и цветовая палитра

Дизайн и конструкция устройства остались неизменными, сохранив все привычные удобства предыдущего поколения. Вес наушников также остался прежним — всего 253 грамма. Это гарантирует отсутствие чувства усталости даже при длительном использовании.

Тем не менее, во внешнем виде есть приятные новшества. Покупатели теперь могут приобрести эту модель в трех цветовых вариантах. К традиционным черному и серому цветам в этот раз добавился новый привлекательный фиолетовый. Это позволяет пользователям еще ярче подчеркнуть свой стиль.

Технические возможности и новые функции

О каких-либо значительных революционных изменениях в качестве звука, технологии активного шумоподавления или других основных функциях пока неизвестно. На презентации Sony особо отметила лишь добавление нового 10-полосного эквалайзера для настройки звука. Также в списке технических характеристик указана поддержка новейшего поколения технологии Bluetooth 6.0.

Емкость аккумулятора и показатели автономности остались на уровне предыдущей модели. Наушники обеспечивают до 27 часов непрерывного прослушивания музыки с включенной функцией активного шумоподавления и до 34 часов — с выключенной. Эти показатели остаются достаточно высокими для повседневного использования.