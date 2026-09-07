Уязвимости в телевизорах ЛГ: вопросы записи звука и безопасности

·5·Технологии
Уязвимости в телевизорах ЛГ: вопросы записи звука и безопасности

Безопасность современных умных устройств вновь оказалась в центре внимания экспертов. Комплексное исследование, проведенное изданием Гамерс Нексус и независимыми специалистами по кибербезопасности, выявило наличие потенциально опасных функций и уязвимостей в операционной системе вебОС телевизоров ЛГ. Согласно результатам исследования, с помощью специальных методов эксплуатации можно заставить телевизор записывать звук даже при выключенном экране. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Стоит особо подчеркнуть, что проведенные эксперименты не доказывают, что компания ЛГ постоянно тайно записывает разговоры своих пользователей или передает их на свои серверы. Обнаруженная специалистами возможность записи звука не является штатной функцией, а реализована путем злоупотребления существующими уязвимостями в системе вебОС. Тем не менее, выявленные проблемы вызывают ряд вопросов относительно конфиденциальности пользователей.

Детали исследования и сетевая активность

В процессе тестирования было проверено несколько устройств ЛГ, включая телевизор поколения OLED Г5 2025 года. В ходе анализа прошивки и сетевого трафика было обнаружено, что устройство активно сканирует другие гаджеты в локальной сети, включая внутренние ИП- и МАК-адреса, имена устройств и характеристики сигнала. Также было зафиксировано считывание данных о близлежащих сетях Wi-Fi, их ССИД, каналах и уровнях сигнала.

Поскольку исследователям не удалось полностью расшифровать весь сетевой трафик, они не смогли точно установить содержание и назначение каждого передаваемого пакета. Тем не менее, объем собираемой штатной телеметрии и активность в локальной сети вызвали закономерное внимание специалистов по безопасности.

Технология АКР и анализ рекламы

В ходе проверки особое внимание было уделено технологии Аутоматик Контент Рекогнитион (АКР), предназначенной для определения того, что именно смотрит пользователь. Эта система формирует цифровые отпечатки аудио- и видеоконтента и сравнивает их с базой данных. Полученная информация может использоваться для анализа и персонализации рекламы.

Согласно данным, функция АКР может работать даже при просмотре контента с внешних устройств, подключенных через HDMI. Собранные телеметрические данные могут направляться в рекламное подразделение ЛГ Ад Солутионс. Однако не следует путать этот механизм с ситуацией записи через микрофон посредством уязвимости.

Безопасность микрофона и рекомендации экспертов

Наиболее серьезная часть исследования касается именно недостатков безопасности вебОС. В ходе эксперимента специалистам удалось добиться записи звука с подключенного микрофона даже при визуально выключенном экране. Даже когда устройство было отключено от сети, записанный аудиофайл сохранялся в его локальной памяти, и впоследствии был найден способ доступа к этому файлу через обнаруженные уязвимости.

В настоящее время исследователи, следуя принципам ответственного раскрытия (респонсибле дисклосуре), предоставляют производителю время на устранение уязвимостей, поэтому некоторые данные пока не разглашаются. Гамерс Нексус рекомендует пользователям, желающим максимально ограничить сбор данных, отключать Смарт ТВ от интернета и использовать отдельные медиаприставки для стриминговых сервисов.

LGWebOSКибербезопасностьТехнологииSmart TV
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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