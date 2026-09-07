Ожидаемая презентация Apple и подробности о первом складном iPhone

·33·Технологии
Ожидаемая презентация Apple и подробности о первом складном iPhone

Предстоящая ежегодная презентация Apple стала одним из самых ожидаемых событий в мире технологий за последние годы. Мероприятие, запланированное на 9 сентября, имеет большое значение не только из-за новых гаджетов, но и на фоне изменений в руководстве компании. По данным иксбт.ком, в этот раз пользователей ждет ряд новинок, включая первый в истории бренда складной смартфон. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Первый складной iPhone и его технические характеристики

Спустя более пяти лет после того, как Samsung представила свой первый складной телефон, Apple также выходит на этот рынок. Как сообщает инсайдер Bloomberg Марк Гурман, новое устройство получит дизайн премиум-класса, будет удобно помещаться в кармане и превращаться в широкий иПад-подобный экран в развернутом виде. Ожидается, что смартфон будет оснащен 5.5-дюймовым внешним дисплеем и 7.8-дюймовым экраном в разложенном состоянии.

Чтобы сохранить компактность устройства, инженеры пошли на некоторые сокращения. В частности, по сообщению иксбт.ком, данная модель будет лишена телеобъектива и ограничится двойной системой камер: основной и ультраширокоугольной. Также предполагается, что для экономии места будет исключена технология Факе ИД, которую заменит датчик Туч ИД, встроенный в боковую кнопку.

Складной смартфон будет поддерживать режим многозадачности, позволяющий пользователям открывать два приложения одновременно. Несмотря на то, что в разложенном виде он напоминает небольшой планшет, устройство будет работать не на iPadOS, а на обычной операционной системе iOS. Самое важное, что проблема заметной складки на экране, с которой сталкивались другие производители, в устройстве Apple решена практически полностью.

Ценовая политика и другие ожидаемые устройства

Очевидно, что такая инновационная технология не будет дешевой. По данным источников, цена нового складного iPhone может превысить 2000 долларов США. Хотя для многих эта цена кажется высокой, она все же ниже стоимости гарнитуры Apple Vision Pro в 3500 долларов. Пользователи, проводившие первоначальное тестирование, отметили положительные впечатления от устройства.

Сентябрьская презентация не ограничится только складным телефоном. По информации иксбт.ком, на мероприятии также ожидается анонс наушников AirPods нового поколения, колонок ХомеПод и новостей о линейке iPhone 18. Предполагается, что в этот раз Apple, в отличие от обычной практики, сначала выпустит топовые модели, такие как iPhone 18 Pro и Pro Max, а стандартный iPhone 18 выйдет спустя шесть месяцев.

AppleiPhoneСкладной смартфонТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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