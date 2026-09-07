11 сильнейших игроков недели в Суперлиге: объявлена символическая сборная 20-го тура

После завершения матчей 20-го тура в Узбекистан Супер Леагуе Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛ) официально объявила символическую сборную, составленную из лучших футболистов тура. В число 11 сильнейших игроков недели, сформированную по итогам бескомпромиссных и упорных противостояний, вошли представители клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы. Особенно выделяется каршинский «Насаф», который уверенно лидирует в текущем составе сразу с 4 футболистами, смело шагая к чемпионству в этом сезоне.

Доминирование в разрез клубов: превосходство «Насафа», «Пахтакора» и «Согдианы»

Среди символов 20-го тура основное внимание было приковано к ведущим клубам страны:

Абсолютное лидерство «Насафа» (4 футболиста): представителям Карши удалось задействовать своих игроков во всех линиях, от вратаря до нападения;

Надежная оборона и центр «Пахтакора» (3 футболиста): активность столичных футболистов в центре защиты и полузащиты получила высокую оценку, и три игрока ворвались в символический состав;

Атакующая мощь «Согдианы» (2 футболиста): результативные бомбардиры из Джизака заняли достойное место в линии атаки;

Представители «Динамо» и «Кызылкума»: защитник самаркандцев и полузащитник навоийской команды также были признаны в числе самых полезных игроков тура.

Полный официальный симвоческий состав 20-го тура Суперлиги

По версии ПФЛ, лучшие игроки тура распределились по следующим амплуа:

Вратарь: Абдувохид Неъматов («Насаф») — сохранив свои ворота в неприкосновенности, он привел команду к важной победе благодаря надежным сейвам;

Защитники: Артем Радаев («Динамо»), Мухаммадрасул Абдумажидов («Пахтакор»), Заид Тахсин («Пахтакор»), Шароф Мухиддинов («Насаф»);

Полузащитники: Джамбули Жигаури («Кызылкум»), Сардор Собирходжаев («Пахтакор»), Аденис Шала («Насаф»);

Нападающие: Бобур Абдухоликов («Насаф»), Забихилло Уринбоев («Согдиана»), Люпчо Дориев («Согдиана»).

Грозное атакующее трио и итоги тура

Линия нападения символической сборной 20-го тура получилась особенно яркой:

Достойное признание бомбардиров: атакующее трио в составе Бобура Абдухоликова, Забихилло Уринбоева и Люпчо Дориева доказало, что они являются самыми опасными игроками тура, оказывая непрерывное давление на оборону соперника;

В разгаре чемпионская интрига: данный символический состав накануне решающих осенних туров в очередной раз продемонстрировал, что основная борьба за золотые медали и призовые места в Суперлиге развернется между «Насафом», «Пахтакором» и «Согдианой».

А как вы считаете, насколько справедливо была сформирована эта символическая сборная 20-го тура от ПФЛ? Игру какого еще футболиста в этом туре вы бы хотели выделить отдельно и увидеть в символическом составе? Оставляйте свои мысли в комментариях!