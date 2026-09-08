Xiaomi представила новую ванночку для ног

Компания Xiaomi, известная своей компактностью и функциональностью, представила новое устройство Mijia для ухода за ногами. Эта инновационная ванночка сочетает в себе функции нагрева воды, глубокого массажа и современной стерилизации, позволяя качественно отдохнуть уставшим за день ногам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, одной из ключевых особенностей устройства является запатентованная система обеззараживания. Специальный ультрафиолетовый элемент расположен внутри водопроводной трубки и эффективно очищает жидкость во время циркуляции. Производитель заявляет, что уровень стерилизации достигает 99,9%, при этом риск выхода ультрафиолетового излучения наружу полностью исключен.

Удобный массаж и система нагрева

Новое устройство оснащено двумя вращающимися дисками с силиконовым покрытием, которые идеально имитируют движения рук при уходе за стопами. Пользователи могут выбрать один из трех режимов, воздействующих на пальцы, пятки и своды стоп. Массажные элементы выполнены без швов и стыков, поэтому их очень легко чистить — достаточно просто промыть водой.

Высота ванночки составляет 358 миллиметров, а внутренняя глубина — 250 миллиметров. Это позволяет погружать ноги почти до голени. Процесс быстрого нагрева осуществляется через систему ДПС мощностью 950 В, а температуру можно точно регулировать в диапазоне от 35 до 48 градусов с шагом в 1 градус.

Безопасность и дополнительные удобства

Инженеры Xiaomi уделили особое внимание безопасности устройства. По сообщению Иксбт.ком, ванночка Mijia оснащена семиуровневой системой защиты, включая защиту от утечки тока, перегрева и включения без воды. Также специальная защитная вилка способна отключить питание всего за 0,1 секунды.

Для удобства использования устройство оснащено таймером от 5 до 60 минут, современной ЛЭД-панелью и функцией запоминания последних настроек. Колесики для легкого перемещения, сливное отверстие в нижней части, съемный фильтр и держатель кабеля делают повседневное использование устройства еще более комфортным.