Продажи смартфонов Huawei Мате 80 превысили 9 миллионов

Последняя серия флагманов компании Huawei, занимающей одну из лидирующих позиций на мировом рынке мобильных устройств, установила исторический рекорд. иксбт.ком Как сообщает издание, продажи устройств серии Huawei Мате 80 успешно преодолели отметку в 9 миллионов единиц, став самой быстропродаваемой флагманской серией в истории компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, к концу августа продажи этих смартфонов составили около 8,98 миллиона штук. Учитывая, что в последние недели еженедельный объем продаж стабильно рос на уровне 160–180 тысяч единиц, серия уже преодолела отметку в 9 миллионов и приближается к следующей важной цели — 10 миллионам.

Рекордные результаты и стабильный спрос

Успех линейки Huawei Мате 80 заключается в том, что после выхода на рынок резкого падения спроса, которое обычно наблюдается у флагманских моделей, в этот раз не произошло. Напротив, интерес к смартфонам оставался стабильно высоким на протяжении многих месяцев.

Напомним, что устройства данной серии поступили в продажу в ноябре 2025 года. Если первый миллион смартфонов нашел своих покупателей всего за 18 дней, то в последующие месяцы этот показатель стремительно рос: в мае было продано более 6 миллионов, а к концу июля — более 8 миллионов устройств.

Технические преимущества новой линейки

На сегодняшний день линейка, предлагаемая покупателям, включает в себя несколько модификаций. В их число входят версии Мате 80, Мате 80 Pro, Мате 80 Pro Max и Мате 80 RS Мастер.

Эти смартфоны стали первыми представителями, созданными на базе нового поколения процессоров Кирин 9030 от Huawei. Именно передовые чипы с высокой производительностью и превосходные возможности камеры были высоко оценены пользователями, что стало основной причиной устойчивого спроса.

По мнению экспертов, если текущие темпы продаж сохранятся, серия Huawei Мате 80 в ближайшие недели найдет своего десятимиллионного владельца и установит новый рекорд для бренда.