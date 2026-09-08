Официально: Ильяс Зейтуллаев — главный тренер «Каттакургана»!

·62·Спорт
Официально: Ильяс Зейтуллаев — главный тренер «Каттакургана»!

В узбекском футболе произошло неожиданное и громкое тренерское назначение. Опытный специалист Ильяс Зейтуллаев, накануне попрощавшийся с ташкентским «Бунёдкором», продолжит карьеру в клубе Про-лиги «Каттакурган». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба на своей официальной странице в социальной сети. Тот факт, что известный тренер, прикоснувшийся к европейскому футболу, принял клуб низшей лиги, привлекает внимание многих специалистов и болельщиков. Итак, какие задачи поставлены перед 44-летним специалистом и к каким вершинам он стремится вместе с командой? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — официальном заявлении руководства «Каттакургана» и всех деталях новых стратегических целей тренера.

Яркий период в «Бунёдкоре» и новый вызов

Тренерская карьера Ильяса Зейтуллаева оценивается в узбекском футболе как глоток свежего воздуха:

  • Опыт итальянской школы: Специалист, проведший большую часть своей игровой карьеры в клубах итальянской Серии А, отличается своими уникальными тактическими взглядами;

  • Работа в столичном клубе: За время работы у руля «Бунёдкора» он оставил теплое впечатление у общественности и болельщиков;

  • Новый проект в Про-лиге: Соглашение с представляющим Самаркандскую область «Каттакурганом» показывает, насколько высоки амбиции клуба.

«Специалист, проведший большую часть своей игровой карьеры в Италии, оставил у общественности теплые впечатления в качестве тренера «Бунёдкора». Его следующей остановкой станет Самарканд», — объявила пресс-служба клуба.

Главное решение и грандиозная цель на пути в Суперлигу

Самый главный вопрос, интересующий многих футбольных болельщиков — с чем связан переход известного тренера в низшую лигу и каков генеральный план клуба? Самое важное решение и вывод заключаются в том, что руководство «Каттакургана» официально достигло полной договоренности с 44-летним Ильясом Зейтуллаевым, и теперь он будет бороться за выход этой второй команды Самаркандской области в Суперлигу впервые в истории. Руководство клуба выразило полное доверие опытному специалисту и пожелало ему больших побед.

Как вы думаете, сможет ли Ильяс Зейтуллаев со своими современными взглядами и европейским опытом вывести «Каттакурган» в ряды сильнейших — в Суперлигу? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью со своими близкими и фанатами Про-лиги!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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