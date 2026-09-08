Лексар представила новый SSD НФ100 для старых компьютеров

Было анонсировано новое устройство, предназначенное для повышения производительности и продления срока службы старых компьютеров и ноутбуков. По данным Иксбт.ком, компания Лексар представила серию доступных ССД-накопителей НФ100, которые позволяют пользователям увеличить скорость работы системы при ограниченном бюджете. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новые накопители работают на базе современного интерфейса SATA ИИИ. Устройства выполнены в традиционном 2,5-дюймовом форм-факторе, а толщина корпуса составляет всего 7 мм. Такие габариты позволяют без проблем устанавливать эти накопители даже в самые тонкие и старые модели ноутбуков.

Технические характеристики и показатели скорости

Согласно данным производителя, покупатели могут выбрать варианты различной емкости в зависимости от своих потребностей. В серию вошли модели объемом 120 GB, 250 GB, 500 GB и 1 TB.

Для всех представленных модификаций заявлена скорость последовательного чтения до 500 МБ/с. Это значительно сокращает время загрузки системы и повышает комфорт при выполнении повседневных задач.

Надежность и условия гарантии

Срок службы и ресурс записи устройства зависят от его объема. Гарантированный ресурс записи составляет 42 TB, 84 TB, 168 TB и 336 TB соответственно. Это позволяет пользователям быть уверенными в сохранности данных в течение многих лет.

Поскольку SSD не имеют движущихся частей, они обладают высокой устойчивостью к вибрациям и случайным ударам. Благодаря этому они являются оптимальным решением не только для домашних стационарных компьютеров, но и для портативных устройств и ноутбуков, используемых в поездках.

В настоящее время на китайском рынке версия НФ100 на 250 GB оценивается примерно в 355 юаней, а модель на 500 GB — около 625 юаней. Цены на модели объемом 120 GB и 1 TB будут объявлены позднее.