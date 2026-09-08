Объявлен состав «Сити» на матч против «Порту»: Ҳусанов в заявке, кто выбыл из строя?

·82·Спорт
Объявлен состав «Сити» на матч против «Порту»: Ҳусанов в заявке, кто выбыл из строя?

Перед стартом нового сезона Лиги чемпионов УЕФА 2026/2027 «Манчестер Сити» отправился на поле португальского «Порту» для проведения своего первого выездного матча. Команда под руководством Энцо Марески добилась трех побед подряд в национальном чемпионате и подошла к еврокубкам в отличном настроении. Особое внимание миллионов наших соотечественников приковано к участию узбекского защитника Абдукодира Ҳусанова на международной арене. Итак, кто вошел в расширенный список из 22 игроков, выбранный Мареской, и какие лидеры команды пропустили поездку из-за травм? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — состоянии звезд, выпавших из состава, и всех подробностях повреждений.

Исторические воспоминания тренера и календарь группового этапа

Новый континентальный поход «Манчестер Сити» начнется с серьезных испытаний:

  • Возвращение Марески в Лигу чемпионов: Главный тренер Энцо Мареска выиграл этот престижный трофей в сезоне 2022/2023 в качестве помощника Пепа Гвардиолы, а теперь выведет команду на поле в статусе главного тренера;

  • Карта выездных матчей: После противостояния в Португалии английский гранд отправится в гости к «РБ Лейпциг», «Барселоне» и «Лансу»;

  • Напряженные баталии на «Этихаде»: На своем поле команда примет действующего победителя турнира «Пари Сен-Жермен», а также клубы «АЕК Афина», «Наполи» и «Спортинг».

«Команда одержала уверенные победы в первых трех матчах Премьер-лиги и отправилась в Лигу чемпионов на подъеме», — говорится в отчете клуба.

22 футболиста, отправившиеся в Португалию, и шансы Ҳусанова

Список футболистов, выбранных главным тренером на выездной матч, выглядит следующим образом:

  • Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Херонимо Рульи, Маркус Беттинелли;

  • Линия защиты: Рико Льюис, Матеуш Нунеш, Абдуқодир Ҳусанов, Витор Рейс, Рубен Диаш, Марк Гехи, Йошко Гвардиол, Раян Айт-Нури;

  • Полузащитники: Айюб Буадди, Матео Ковачич, Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Фил Фоден, Раян Шерки;

  • Нападающие: Раян МакАйду, Антуан Семено, Аллан Элиас, Илиман Ндиай, Эрлинг Холанд.

Главное решение и судьба выбывших игроков

Самый животрепещущий вопрос, который интересует многих болельщиков — почему некоторые ключевые футболисты не поехали в Португалию. Главное решение и вывод заключаются в том, что воспитанники клуба Каден Брейтуэйт и Флойд Самба были привлечены не к основному составу, а к команде У-19 для участия в параллельном матче Юношеской лиги УЕФА. Кроме того, две важные звезды команды пропустили поездку из-за проблем со здоровьем: Нико О'Рейли выбыл из строя из-за травмы спины, полученной на тренировке, а Жереми Доку продолжает лечение травмы икроножной мышцы.

Как вы думаете, сможет ли наш соотечественник Абдуқодир Ҳусанов выйти в основном составе на матч против «Порту» и внести достойный вклад в победу своей команды? Способен ли обновленный состав «Манчестер Сити» выиграть главный трофей Лиги чемпионов в этом сезоне? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью с близкими!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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