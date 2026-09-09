Трамп выделил четырем своим помощникам 155 тысяч долларов

·41·Мир
Трамп выделил четырем своим помощникам 155 тысяч долларов

Стало известно, что президент США Дональд Трамп подарил четырем своим близким помощникам в Белом доме в общей сложности 155 тысяч долларов в связи с праздником. Эти сведения зафиксированы в недавно опубликованных финансовых декларациях сотрудников.

Согласно им, исполнительный помощник президента Натали Харп, советник по коммуникациям Марго Мартин и заместитель директора по операциям в Овальном кабинете Чемберлен Харрис получили по 45 тысяч долларов каждая. Директор Уолт Наута получил 20 тысяч долларов.

По словам представителя Белого дома, Трамп на протяжении многих лет дарит подарки на Рождество своим близким и некоторым сотрудникам. Он подчеркнул, что эти деньги не связаны с исполнением государственных служебных обязанностей сотрудников.

Натали Харп, известная как одна из самых близких к Трампу сотрудниц, также прославилась тем, что распечатывает для президента важную информацию на бумаге. Марго Мартин помогает Трампу в его медиадеятельности еще с первого президентского срока.

Уолт Наута ранее был личным помощником Трампа. В 2023 году ему были предъявлены обвинения в рамках дела о секретных документах, связанных с Трампом, однако позже выдвинутые против него обвинения были сняты.

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Charos
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