Технология DLSS 5 протестирована на MacBook Pro

·27·Технологии
Технология DLSS 5 протестирована на MacBook Pro

В мире информационных технологий был проведен еще один интересный и неожиданный эксперимент. Как ранее сообщало издание иксбт.ком, энтузиастам удалось запустить технологию DLSS 5 на базе AI на видеокарте Radeon RX 9070 КсТ. На этот раз попытка была предпринята на ноутбуках Apple, а именно на устройствах MacBook Pro. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пользователь платформы Reddit под ником АнйПомело3352 смог запустить функцию нейронного рендеринга на своем MacBook Pro с чипом Apple М5 Pro. Результаты эксперимента показали, что технология выполняет свою задачу и способна изменять изображение. Однако, как отмечают специалисты, применять этот процесс в реальной жизни или повседневном использовании пока невозможно.

Производительность и основные проблемы

Практический опыт показал, что при обработке изображения с помощью AI производительность резко падает. В частности, частота кадров в играх составила всего два кадра в секунду. Кроме того, показатель задержки в системе подскочил до 240 мс, что делает процесс абсолютно непригодным для любой современной игры.

Решение этой серьезной проблемы в ближайшем будущем маловероятно. По мнению экспертов, основная причина кроется в архитектуре процессоров Apple. Точнее, чипы Apple демонстрируют очень низкую производительность в режиме ФП8, который является основой для технологии DLSS 5.

Архитектура и технические ограничения

Для сравнения, процессор Apple М5 Pro в режиме ФП8 обеспечивает лишь 28 TOPS (триллионов операций в секунду). Для сравнения, даже у более простой видеокарты NVIDIA RTX 5050 этот показатель достигает 105 TOPS.

Такая разница свидетельствует о том, что графическая архитектура ноутбуков Apple не адаптирована для обработки игровых технологий на базе AI. Поэтому использование подобных функций на устройствах Apple пока остается лишь на уровне технических экспериментов и энтузиазма.

MacBook ProDLSS 5Apple M5 ProТехнологииИскусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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