22-летняя австрийская королева красоты внезапно скончалась

·75·Мир
22-летняя австрийская королева красоты внезапно скончалась

Обладательница титула «Мисс Австрия 2024» Люсия Сисич неожиданно скончалась в возрасте 22 лет. За свою короткую жизнь она перенесла семь операций на сердце из-за порока клапана сердца.

Уроженка Вены открыто говорила о своих проблемах со здоровьем. Последняя операция была проведена ей зимой 2025 года. После этого она написала в Instagram, что рада позади оставшейся седьмой процедуры и надеется теперь сделать перерыв от больниц и операций на несколько лет.

В 13-летнем возрасте Люсию также возвращали к жизни во время операции. Позже она описала этот тяжелый процесс как ситуацию, бывшую «вопросом жизни и смерти».

В интервью 2024 года она рассказала, что ее детство отличалось от других из-за здоровья:

«Спортивные недели проходили мимо меня. Детство было просто другим, но это также сделало меня сильной», — говорила Люсия.

Она не хотела, чтобы люди ее жалели, а напротив, желала своей жизнью воодушевлять других.

Люсия была признана «Мисс Австрия» в 2024 году и, поскольку последующий конкурс не проводился, до сих пор считалась действующей победительницей. Примерно за три недели до смерти она опубликовала в социальной сети фотографии с отдыха в Боснии и Герцеговине. Корни ее родителей были связаны с регионом Босанска-Посавина.

Близкие попрощались с ней словами «дорогой ангел»

Qizil ko‘ylakdagi Miss Avstriya 2024 g‘olibi sirkda popkorn paketi bilan turibdi.

После появления известия о смерти Люсии ее близкие и друзья оставили трогательные воспоминания, посвященные ей.

Семейный друг Мирослав Пиплица назвал ее «дорогим ангелом» и подчеркнул, что она ушла из жизни слишком рано. Он отметил, что память о Люсии навсегда останется в сердцах ее близких, и пожелал терпения ее родителям и семье.

«Мистер Австрия» Кристофер Денгг заявил, что считал Люсию сестрой:

«Я в сильнейшем шоке. Она была для меня как сестра. Нам всем будет ее очень не хватать», — сказал он.

Организаторы конкурса «Мисс Австрия» Миссион Аустриа также заявили, что сохранят память о покойной как о «прекрасной молодой женщине», подчеркнув, что Люсия всегда будет частью конкурсной семьи.

Хорватская культурная община в Австрии также выразила ей свое почтение, отметив, что Люсия была источником гордости для своих родителей и хорватского сообщества.

Причина смерти Люсии Сисич пока не разглашается. Подробности о похоронной церемонии также еще не сообщались.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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